Young Thug donne un aperçu de TI dans la chronologie de la sortie de l’album « Punk »

Young Thug se prépare à sortir beaucoup de nouvelles musiques.

Young Thug a toujours été l’un des hommes les plus occupés de la musique car il est constamment en vedette sur certains des plus grands albums du monde du rap, tout en créant sa propre musique et en dirigeant une empreinte de mode. Les fans réclament toujours de la nouvelle musique de l’artiste d’Atlanta et au cours des derniers mois, il a taquiné les fans avec Slime Language 2 et Punk rumeurs. Bien sûr, Punk est son prochain album solo tandis que SL2 serait une compilation avec d’autres artistes YSL. Aujourd’hui, nous avons rapporté que Young Thug avait nettoyé son Instagram, ce qui a conduit à encore plus de spéculations sur ses futures versions. Il y a quelques heures à peine, Thug a ajouté un peu de contexte à ses actions en rejoignant TI et Benny The Butcher sur le « Podcast ExpediTIously ». Dans le clip ci-dessous, Thug explique que Slime Language 2 et Punk sont en route, bien qu’il ait beaucoup plus de musique à venir. « Je fais le Slime Language 2 album. Je mets cette merde et puis je sors mon album Punk« , A déclaré Young Thug. » Je pourrais cependant sortir deux albums. Parfois, la relation vieillit. Je veux juste commencer une nouvelle relation avec mon label. « Bien que Thug n’ait pas donné de dates exactes, il est clair que de la nouvelle musique arrive bientôt, ce qui devrait ravir les fans. En attendant, vous pouvez consulter l’interview complète de TI x Benny The Butcher x Young Thug, ci-dessous.