« Young Sheldon » Saison 4, finale: ce qui est arrivé au père de Sheldon et ce que cela signifie pour la saison 5

La finale de la saison 4 de « Jeune sheldon« A eu une fin déprimante, et les téléspectateurs peuvent ne pas savoir à quel point les choses sombres pourraient devenir sur la série CBS à l’avenir. La finale a présenté un grand combat entre George Sr. et Mary Cooper et a préparé le terrain pour une histoire maladroite révélée pour la première fois par Sheldon Cooper dans « La théorie du Big Bang».

Après le combat, George Sr. Il a été vu au bar, en train de préparer une partie de billard lorsque la jeune femme célibataire l’a approché. Brenda étincelle. Ils ont tous deux parlé brièvement du fait qu’ils avaient juste besoin de temps loin de la maison, et Brenda Il a demandé George si vous souhaitez avoir de la compagnie. George d’accord, et même si cela semblait assez décontracté dans l’épisode, le contexte de la situation a sûrement déclenché des alarmes dans l’esprit des fans de « La théorie du Big Bang« .

Dans la saison 10 de « La théorie du Big Bang« , Sheldon avoué à Penny la raison pour laquelle il frappait toujours plusieurs fois avant d’entrer dans une pièce. Sheldon Il a dit qu’à l’âge de 13 ans, il a rencontré son père avec une autre femme. Sheldon Il n’a que 11 ans dans la saison 4, donc les fans ont peut-être assisté au début de l’aventure illicite de George Sr. Quoi Sheldon finalement découvert.

Au moins on a vu ça George Oui Marie ont des problèmes évidents dans leur mariage, déjà George il ne se soucie pas de la compagnie des autres femmes lorsque sa femme n’est pas présente. Cette révélation de « Jeune sheldon« est venu une semaine après une autre révélation dans laquelle l’adulte Sheldon il a reconnu que la mort inattendue de son père était à l’horizon. Évidemment, nous savons que George Sr. sera toujours en vie quand Sheldon Il a 13 ans, donc sa mort est encore à venir.

QU’EST-IL ARRIVÉ AU PÈRE DE SHELDON À LA FIN DE LA SAISON 4 ET QUELLE EST SA SIGNIFICATION POUR LA SAISON 5?

Le suspense de George Sr. intervient juste une semaine après que le jeune Sheldon ait confirmé qu’une tragédie infantile se profilait à l’horizon pas si lointain. (Photo: CBS)

Comme le saison 4 touche à sa fin, quelle est la prochaine étape Sheldon et sa famille dans la saison 5 de « Jeune Sheldon », et quand les nouveaux épisodes sortiront-ils? Depuis deux ans « La théorie du Big Bang » a terminé sa course de 12 saisons, CBS continue son histoire à travers le spin-off du prequel. Avec déjà quatre saisons, il y a encore beaucoup d’histoires à «Jeune Sheldon» au fur et à mesure que vous Tonnelier.

Beaucoup de choses se sont passées dans la saison 4 de «Jeune Sheldon». Saison 3 de «Jeune Sheldon» a été obligé de terminer tôt 2020 en raison de la pandémie de coronavirus et la saison 4 a commencé un peu tard pour la même raison. Cependant, une fois la série redémarrée, il n’a pas perdu de temps pour lancer son histoire.

Sheldon officiellement diplômé du lycée et a commencé l’université en East Texas Tech, où elle est devenue assistante de laboratoire et a levé des fonds pour l’école au cours de sa première année. Pendant ce temps, le Dr Sturgis laisser Medford travailler sur le supercollider en Waxahachie, Texas, pour finalement revenir comme on le voit dans l’avant-dernier épisode de la saison 4.

Young Sheldon saison 4 n’a eu que 18 épisodes, cinq épisodes de moins que le traditionnel. (Photo: CBS)

Dans l’avant-dernier épisode de la saison 4, diffusé jeudi, Sheldon adulte, avec la voix de Jim Parsons, qui a raconté le prequel « Le La théorie du Big Bang « à partir de la saison 1, il a reconnu la mort prématurée de son père, George Sr. Le moment de mélancolie a suivi un dîner de famille au cours duquel Dr Sturgis et le garçon de génie a entamé une conversation avec le Tonnelier sur les univers alternatifs.

« Nous regrettons souvent les choses que nous ne disons pas »commença le narrateur omniscient de Parsons. « Il y a beaucoup de choses que j’aurais aimé dire à mon père pendant qu’il était là, que je l’appréciais, que je l’aimais, alors je suis reconnaissant pour les fois où je lui ai dit ce que je ressentais », et ce fut l’un de ces moments. Shelly il se tourna vers son père et lui dit à quel point il appréciait leur conversation animée pendant le dîner. George il accepta et père et fils échangèrent des sourires.

Avec la fin de la saison 4 de « Young Sheldon », il sera intéressant de voir ce que l’avenir de la préquelle The Big Bang Theory réserve aux Coopers. (Photo: CBS)

Selon la tradition « La théorie du Big Bang », Sheldon est accepté dans CalTech à 14 ans. Cette même année, George aller mort. Tenant compte du fait que Sheldon, 11 ans, a commencé ses études de premier cycle en East Texas Tech l’automne dernier, les deux événements coïncideraient hypothétiquement avec la septième saison de la préquelle, en supposant que chacune de ses trois prochaines saisons couvre une année civile complète.

Le destin de George Sr. a menacé «Jeune Sheldon» depuis la saison 1. En fait, sa mortalité a jeté une ombre sur le troisième épisode de la série, quand Marie a accompagné son mari aux urgences après avoir commencé à se plaindre de douleurs thoraciques. Ce qui a finalement été diagnostiqué comme une crise cardiaque mineure a donné à toute la famille une énorme frayeur et a servi de hareng rouge à la dévastation inévitable qui s’abattra sur les enfants. Tonnelier dans cette cinquième saison.