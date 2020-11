Young Sheldon: le début de la saison 4 surprendra les fans de la théorie du Big Bang

Nous mettons en garde contre les spoilers évidents de certains épisodes qui commenceront le 19 novembre prochain en Espagne

Remarquer: dans les prochaines lignes, il y aura spoilers sur les moments d’ouverture de la quatrième saison de Jeune Sheldon, qui ne sortira en Espagne que le 19 novembre prochain en Movistar Plus.

Douze ont été les saisons qui nous ont accompagnés La théorie du Big Bang, une des ‘sitcom«le plus réussi ces dernières années. Sa fermeture impliquait la au revoir « final » à presque tous ses personnages, Moins Sheldon, qui est revenu dans une série de prologues intitulée Jeune Sheldon dans lequel nous avons exploré à quoi ressemblait son enfance. Dans ce cas, aux États-Unis, la quatrième saison est déjà sortie, et bien que dans notre pays il y ait encore un peu à voir, elle a transcendé un fait qui plaira grandement aux fans de fiction originale.

Leonard Cooper est le nom du fils de Sheldon Oui Amy, et c’est quelque chose que nous rencontrerons dans l’épisode ‘L’obtention du diplôme‘avec lequel il commence le quatrième lot de chapitres. Nous avons pu assister à la révélation dans les dernières minutes de celle-ci à travers une narration racontée par lui-même Sheldon adulte: « Il ne compte pas seulement la fin du chapitre. C’est une suite amusante et inattendue de l’histoire de La théorie du Big Bang« , a déclaré le co-créateur de la fiction, Steve Molaro.

Il est surprenant de voir que Sheldon Oui Amy ils ont opté pour un nom classique comme Léonard, et non par un lié à Star Trek ou Guerres des étoiles, ses sagas préférées, et il semble que le garçon soit nommé en l’honneur de Leonard Hofstadter, l’ami inséparable de Sheldon dans le futur (ou dans le présent, selon la façon dont vous le voyez).

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂