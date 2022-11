Young Royals Saison 2 Episode 7 Date de sortie, compte à rebours, spoilers, où regarder

De nombreuses personnes recherchent actuellement la date de sortie de l’épisode 7 de la saison 2 de Young Royals. Après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans sont impatients de découvrir tout ce qui se passe dans le prochain épisode. Alors pour trouver toutes les informations sur ce prochain épisode 7 de nombreux fans font des recherches partout sur internet. Nous sommes donc ici avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous partagerons toutes les informations possibles concernant la date de sortie de l’épisode 7 de la saison 2 de Young Royals. Ci-dessous, nous vous informerons également d’autres informations telles que l’endroit où regarder cette série, la liste des épisodes, les informations sur la distribution et bien d’autres choses. Alors lisez-le jusqu’à la fin et vous obtiendrez tous les détails.

Il s’agit d’une série télévisée suédoise en streaming pour adolescents et elle a été créée par Lisa Ambjörn, Lars Beckung et Camilla Holter. Cette série a été écrite par Lisa Ambjörn et réalisée par Rojda Sekersöz et Erika Calmeyer. Son premier épisode est sorti le 1er juillet 2021 et après la sortie, cette série a acquis une grande popularité dans différentes parties du monde.

Cette série suit le prince fictif Wilhelm de Suède et au fur et à mesure que la série avance, vous pourrez voir sa romance gay naissante avec un camarade de classe, Simon Eriksson. Cette série est assez intéressante et après avoir regardé tous les épisodes publiés, les fans recherchent la date de sortie de Young Royals Saison 2 Episode 7. Découvrons donc les détails de cet épisode à venir dans le paragraphe ci-dessous.

Young Royals Saison 2 Épisode 7 Date de sortie

Maintenant, nous allons révéler la date de sortie de Young Royals Saison 2 Episode 7. Dans la saison 2, il n’y a que 6 épisodes et pour le prochain épisode, et vous devrez attendre la prochaine saison de cette émission. Les six épisodes de la saison 2 sont sortis le 1er novembre 2022 et jusqu’à présent, si vous ne l’avez pas regardé, nous vous recommanderons tous de le regarder en premier.

Où diffuser Young Royals?

Si vous souhaitez regarder cette série, vous pouvez la regarder sur Netflix. Comme nous savons tous qu’il s’agit d’une plate-forme multimédia payante et pour diffuser cette émission ici, vous devrez d’abord acheter son abonnement. Si vous avez son abonnement, vous pourrez regarder toutes les émissions et tous les films disponibles dessus. Vous pouvez diffuser n’importe lequel de ses épisodes publiés à tout moment.

Détails du casting

Ici, nous allons partager la liste des acteurs de cette série.

Edvin Ryding dans le rôle du prince Wilhelm

Omar Rudberg comme Simon Eriksson

Malte Gårdinger comme August Horn of Årnäs

Frida Argento comme Sara Eriksson

Nikita Uggla dans le rôle de Felice Ehrencrona

Inti Zamora Sobrado comme Ayub

Beri Gerwise comme Rosh

Pernilla August dans le rôle de la reine Kristina de Suède

Ivar Forsling comme Prince Erik

Carmen Gloria Pérez comme Linda

Léonard Terfelt comme Micke

Ingela Olsson comme Mlle Anette

Nathalie Varli comme Madison McCoy

Felicia Truedsson comme Stella

Mimmi Cyon comme Fredrika

Nils Wetterholm comme Vincent

Samuel Astor comme Nils

Fabian Penje comme Henri

Uno Elger comme Walter

Le dernier mot

Enfin, nous allons terminer ici cet article et nous espérons vraiment que vous avez toutes vos réponses concernant la dernière date de sortie de l’épisode 7 de la saison 2 de Young Royals, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Nous vous proposerons donc juste ici de marquer la date. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 7 de la saison 2 de Young Royals, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

