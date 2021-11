Young Royals Saison 2 : Date de sortie et tout ce que vous devez savoir

Royal Catering Friteuse électrique - 2 x 13 litres - Thermostat EGO RCEF 13D-EGO

Friteuse électrique - 2 x 13 litres - Thermostat EGO Royal Catering vous propose la friteuse parfaite pour préparer les repas en tout confort, sans sacrifier une once de saveur. Vous aimez les frites tout droit sorties de l’huile et bien dorées ? Alors la friteuse professionnelle à double bac RCEF 13D-EGO est exactement ce que vous recherchez ! Ce modèle spécialement conçu pour l’usage professionnel convient aussi à l’utilisation semi-professionnelle ou privée. Il convainc par une puissance élevée, un volume de 26 litres et deux éléments de 3 250 W permettant de faire frire de grandes quantités d’aliments simultanément. Quelle que soit l’occasion, notre friteuse fera battre votre cœur de gourmet ! Contenance élevée pour la préparation de grandes quantités d’aliments frits – capacité totale de 2 x 13 litres, dont 2 x 8 litres d’huile Nettoyage facilité par deux robinets de vidange Inox de qualité - grande facilité d’entretien et durée de vie élevée Deux paniers – flexibilité accrue lors de la préparation Thermostats E.G.O. de qualité – réglages précis sur une plage de 60 à 190 °C