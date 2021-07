Young Royals Saison 2: Date de sortie, distribution, intrigue et toutes les mises à jour majeures

– Publicité –



Young Royals n’est que le sixième épisode de la série en streaming de Netflix. Les fans qui l’ont regardé en frénésie sont déjà curieux de savoir s’il y a une deuxième saison.

Après avoir été impliqué dans un scandale public, le prince Wilhelm, un prince suédois, est transféré dans un pensionnat prestigieux.

Alors qu’il apprend à connaître l’élite des adolescents du pays, il se rend vite compte qu’il ne peut que regarder Simon, un boursier souvent méprisé par le corps étudiant.

La première saison était une fin surprise qui laissait beaucoup de place pour une deuxième saison.

Vous pouvez lire la suite de cet article pour tout savoir sur Young Royals Saison 2.

Quelle est la date de sortie de la saison 2 de Young Royals ?

Il n’y a pas d’officiel Jeunes Royaux Date de sortie de la saison 2 pour le moment. Netflix ne confirmera pas l’existence d’une deuxième saison d’ici là. Netflix a tendance à ne pas publier de nouvelles saisons pour ses émissions de télévision populaires chaque année. La saison 2 de Young Royals devrait sortir vers juillet 2022.

Comme avec Jeunes Royaux la saison 1, la saison 2 comprendra six épisodes de 45 minutes chacun.

Young Royals Saison 2: Détails de l’intrigue

La première saison de Young Royals s’est terminée avec plusieurs cordes lâches. Le prochain chapitre aura assez de matériel. Wilhelm découvre la participation d’August à la sex tape avec Simon et Prince. Il a également révélé que la reine savait qu’August était impliqué dans la fuite du robinet. Elle a résisté à parler de la question pour des raisons familiales. La future saison pourrait faire la lumière sur la relation turbulente de Wilhelm avec la reine. De plus, la saison à venir pourrait révéler un lien plus profond entre Simon et le prince. Tout cela signifie qu’il y aura beaucoup plus de drame dans la suite. Nous attendons avec impatience l’annonce de la saison 2 de Young Royals.

Qui sera dans le casting de la saison 2 de Young Royals ?

S’il est renouvelé, il semble que tous les acteurs préférés de la saison originale de Jeunes Royaux sera de retour. Omar Rudberg (Simon) et Edvin Ryding reviendront pour apporter plus de romance et de drame. Nous attendons également le retour de Malte Gardinger en août, Frida Argento à Sara, Nikia Uggla à Felice et Natalie Varli.

Sans oublier que Carmen Gloria Perez devrait être rendue en tant que mère de Sara et Simon, Linda. Pernilla August devrait également revenir en tant que mère de Wilhelm, la reine Kristina. Ivar Forsling ne reviendra probablement pas dans la famille de Wilhelm maintenant que le prince Erik est parti. Cependant, il pourrait toujours jouer dans des flashbacks.

Nous espérons que la série mettra en vedette d’autres personnages secondaires et nous présentera tous de nouveaux membres de la distribution.

