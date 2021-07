Young Royals saison 2 : Date de sortie, casting, spoilers et actualités de la série Netflix

Y aura-t-il une saison 2 de Young Royals sur Netflix ? Voici tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de l’émission suédoise.

Jeunes Royaux vient peut-être de sortir sur Netflix, mais il y a déjà une énorme demande des téléspectateurs pour une deuxième saison.

Jeunes Royaux raconte l’histoire fictive d’un prince adolescent nommé Wilhelm (Edvin Ryding). Wilhelm est envoyé dans un pensionnat d’élite après s’être engagé dans une bagarre très médiatisée dans un club. Ici, il rencontre Simon (Omar Rudberg), un étudiant ouvertement gay et ils tombent amoureux tous les deux. Cependant, Wilhelm est dans le placard et il est déchiré entre son devoir envers le trône et son cœur.

Jeunes Royaux la saison 1 se termine par un cliffhanger et naturellement, les fans en veulent plus. Dans cet esprit, voici tout ce que vous devez savoir sur Young Royals saison 2, y compris la date de sortie, le casting, la bande-annonce, les spoilers et les nouvelles sur la suite.

Quand est-ce que Jeunes Royaux la saison 2 sort sur Netflix ?

Young Royals saison 2 : Date de sortie, casting, spoilers et actualités sur la série Netflix. Image : Netflix

Y aura-t-il un Jeunes Royaux saison 2?

Dans l’état actuel des choses, Netflix n’a pas encore annoncé s’il a officiellement renouvelé Jeunes Royaux pour une troisième saison. Cependant, ce n’est pas vraiment une mauvaise nouvelle. Netflix attend souvent entre des semaines et des mois après la sortie d’une émission pour révéler s’il la ramène et Jeunes Royaux est actuellement dans le Top 10 des émissions de Netflix dans de nombreux pays du monde entier.

En d’autres termes, il est probable que Netflix annoncera que Jeunes Royaux a été renouvelé pour une deuxième saison avant la fin de l’été.

Quand est le Jeunes Royaux date de sortie de la saison 2 ?

Il n’y a pas d’officiel Jeunes Royaux date de sortie de la saison 2 pour l’instant et il n’y en aura pas tant que Netflix ne confirmera pas s’il y aura ou non une deuxième saison. Cependant, Netflix a tendance à publier chaque année de nouvelles saisons de ses émissions de télévision à succès, tant que Jeunes Royaux est renouvelé, il est probable que Jeunes Royaux la saison 2 débutera vers juillet 2022.

Juste comme Jeunes Royaux la saison 1, on imagine que la saison 2 comportera également six épisodes de 45 minutes.

AVERTISSEMENT : SPOILERS DE LA SAISON 1 CI-DESSOUS

Qui sera dans le Jeunes Royaux le casting de la saison 2 ?

Dans l’état actuel des choses, il ressemble à tous nos favoris de la première saison de Jeunes Royaux reviendra s’il est renouvelé. Attendez-vous à voir Edvin Ryding (Wilhelm) et Omar Rudberg (Simon) revenir pour beaucoup plus de romance et de drame. On imagine aussi que Malte Gårdinger (août), Frida Argento (Sara), Nikia Uggla (Felice) et Natalie Varli (Madison) seront toutes de retour.

Sans oublier que Carmen Gloria Pérez devrait revenir en tant que Linda, la mère de Simon et Sara, et Pernilla August devrait réapparaître en tant que mère de Wilhelm, la reine Kristina de Suède. Quant à Ivar Forsling, il ne reviendra probablement pas en tant que frère de Wilhelm maintenant que le prince Erik est mort. Cela étant dit, il pourrait toujours jouer dans des flashbacks.

Nous imaginons également que la série ramènera d’autres personnages secondaires et nous présentera de nouveaux membres de la distribution.

Que se passera-t-il dans Jeunes Royaux saison 2?

À la suite de la fuite d’août de la sex tape de Wilhelm et Simon, la relation de Wilhelm et Simon s’est effondrée. Wilhelm a nié être dans la vidéo après avoir été invité par sa famille dans le but de protéger la couronne. Il a ensuite demandé à Simon s’ils pouvaient rester ensemble en secret, mais Simon lui a dit qu’il ne voulait être le secret de personne.

La première saison se termine avec Wilhelm disant à Simon qu’il l’aime mais refusant de le montrer publiquement et leur relation en tant que couple semble se terminer pour de bon. Cependant, étant donné qu’ils ont toujours clairement des sentiments l’un pour l’autre et étudient à Hillerska, il est probable que leur histoire d’amour ne soit pas encore terminée.

Ailleurs, August et Sara ont noué une relation secrète. Dans la saison 2, on imagine qu’il sera exposé et il est peu probable que Felice ou Simon approuvent étant donné la façon dont August les a traités tous les deux.

y a t-il Jeunes Royaux bande-annonce de la saison 2 ?

Il n’y a pas Jeunes Royaux bande-annonce de la saison 2 pour le moment mais nous vous tiendrons au courant dès qu’il y en aura.

