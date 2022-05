Young Rock Saison 3 : Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens s’interrogent actuellement sur la date de sortie de la saison 3 de Young Rock. Après avoir regardé tous ses épisodes précédents, les fans sont maintenant vraiment curieux de connaître sa prochaine saison. Pour connaître tous les détails que les fans recherchent partout sur Internet. Pour cette raison, tous veulent savoir quand le prochain épisode sortira cette saison. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous découvrirez la prochaine date de sortie de la saison 3 de Young Rock dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la prochaine saison de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à cette émission. . Découvrons sans tarder sa date de sortie.

C’est une série américaine et elle est basée sur la vie du lutteur et acteur Dwayne Johnson et comme nous le savons tous, il est connu sous le nom de The Rock. Cette série a été créée par Nahnatchka Khan et Jeff Chiang et son premier épisode est sorti le 16 février 2021. Après la sortie, cette série a acquis une grande popularité en très peu de temps.

L’histoire de cette série se déroule en 2032 lorsque John est candidat aux élections initiales actuelles des États-Unis et pendant ce temps, il se souvient de son ancienne vie de trois périodes différentes. D’abord à l’âge de dix ans vivant à Hawaï, en tant que lycéen en Pennsylvanie; et en tant qu’étudiant et joueur de football à l’Université de Miami.

Date de sortie de la saison 3 de Young Rock

Maintenant, nous allons révéler la date de sortie de la saison 3 de Young Rock. En mai 2022, la série a été renouvelée pour une troisième saison. Jusqu’à présent, la date de sortie exacte de la saison 3 n’est toujours pas confirmée et vous devrez attendre l’annonce officielle. Nous vous suggérons à tous de rester connectés avec notre site Web car s’il y a des informations concernant la date de sortie de la saison 3, nous vous en informerons ici dès que possible.

Où diffuser Young Rock Saison 3?

La plateforme de streaming originale pour cette émission aux États-Unis est NBC. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses plateformes, notamment Peacock, Hulu et Vudu. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région.

Distribution de la série

Après avoir pris connaissance de toutes les informations possibles concernant la date de sortie de la saison 3 de Young Rock. Voici la liste des acteurs de cette série.

Dwayne Johnson comme lui-même

Adrian Groulx dans le rôle de Johnson, 10 ans

Bradley Constant dans le rôle de Johnson, 15 ans

Uli Latukefu dans le rôle de Johnson, 18-20 ans

Stacey Leilua comme Ata Johnson, la mère de Dwayne

Joseph Lee Anderson dans le rôle de Rocky Johnson, le père de Dwayne

Ana Tuisila dans le rôle de Lia Maivia, la grand-mère de Dwayne, la mère d’Ata

Matth Willig comme André le Géant

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de la saison 3 de Young Rock, la liste des acteurs de cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions liées à cette émission dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

