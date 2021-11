« Young Justice » termine la production de sa quatrième saison

Les fans de la série animée « Young Justice » seront ravis d’apprendre que « Phantom », sa quatrième saison, a officiellement terminé la production, selon de nouvelles informations fournies par Greg Weisman, son showrunner. Ceci après la sortie de ses premiers épisodes via HBO Max le 16 octobre.

Weisman fait partie de l’équipe créative de « Young Justice » depuis sa première première sur Cartoon Network en 2010, donc son retour dans cette production lui a redonné espoir que la série puisse recevoir une cinquième saison.

L’annonce de la fin de la production de la nouvelle saison de « Young Justice » a été accompagnée d’une affiche dans laquelle on peut voir Miss Martian, Superboy et Beast Boy, personnages qui ont été des figures centrales du premier arc narratif de cette nouvelle saison . Avec les fiançailles de Miss Martian et Superboy, toutes deux ont décidé de réaliser la cérémonie sur Mars.

Beast Boy, en compagnie de Sphere et Martian Manhunter, a accompagné le couple dans leur voyage. Cependant, le groupe de héros a trouvé une planète divisée par une guerre civile, présentant un scénario extrêmement tragique avec la mort de Superboy lors d’une attaque avec une grande quantité de kryptonite, laissant Miss Martian et Beast Boy à la terre alors qu’ils pleurent. leur perte.

« Young Justice » a présenté Artemis comme la figure centrale de l’arc narratif suivant en s’associant à Cheshire pour combattre la League of Shadows. Lady Shiva serait chargée de planifier l’enlèvement de sa fille, Orphan, tout en volant des secrets importants à la Justice League. Pendant ce temps, deux déserteurs de la Ligue des Ombres viendraient au secours d’Artémis.

Greg Weisman a prévu que « Justice League: Phantoms » ne sortira pas avec tous ses épisodes en même temps, divisant les 24 épisodes de la saison en différentes phases jusqu’au printemps 2022, ceci pour maintenir l’excitation de ses fans en vie pendant que la confirmation est attendu pour une cinquième saison.