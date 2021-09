Young Justice Saison 4: Date de sortie, distribution et mise à jour

Chaque adolescent a une idole appelée Superhero. J’ai grandi en agissant comme Spiderman, faisant des moments de main dans l’espoir qu’une toile d’araignée commencerait de ma paume et que je volerais au-dessus. Cela semble en partie drôle, mais oui, les adolescents agissent comme les héros de leurs rêves. Certains pourraient fantasmer sur Batman, Flash, Antman, Aquaman, etc. Ce sont les super-héros de DC Production.

Outre DC et Marvel Creations, Young Justice est encore une autre série télévisée spécialisée dans les super-héros et ce à quoi ils sont confrontés au cours de leur vie. Des luttes pour montrer leur valeur à l’univers entier. Concurrence entre eux sur qui est le suprême. La jalousie une fois que vous êtes dans l’ombre de l’hégémonie de vos propres compagnons.

Young Justice a été diffusé sur les chaînes préférées de dessins animés et d’animation « Cartoon Network » et « HBO Max ». La série est initialement sortie le 26 novembre 2010 et a eu sa finale de saison le 21 avril 2012. Les créateurs du programme Greg Weisman et Brandon Vietti, peu de doute avait rendu notre enfance la plus simple en réalisant cette excellente série. Avec une note IMDB de 8,6/10 et recevant 95% des tomates pourries, 88% des téléspectateurs et des utilisateurs ont aimé cette émission.

Une série animée américaine de super-héros, adaptée de l’univers DC, dessine un pivot sur l’importance des super-héros dans la jeunesse. Jusqu’à présent, cette série américaine comporte trois parties : Young Justice, Young Justice-Invasion, Young Justice- Outsiders, et est désormais prête à sortir sa 4e édition qui serait Young Justice : Phantoms.

Récapitulons (Young Justice Saison 1-3)

Nous savons tous que la série animée américaine de super-héros est parallèle à l’univers DC, mais c’est une intrigue vraiment différente. Jusqu’à présent, nous avons vu 3 Parts diffusé sur la populaire chaîne d’animation « Cartoon Network ». La Jeune Justice, La Jeune Justice : Invasion, et donc la Jeune Justice : Outsiders. La série est une adaptation de Todd Dezago, Todd Nauck et Young Justice de Lary Stucker.

L’intrigue tourne autour de la vie de super-héros adolescents et de chaperons nommés Robin Kid Flash, Superboy, Aqualad, Artemis, Red Arrow et Miss Martian. Ce groupe de 6 est appelé « The Team » mais ressemble très souvent à Teen Titans.

Young Justice joue un rôle central dans la vie des super-héros et des chaperons adolescents qui luttent pour faire leurs preuves dans le monde des super-héros, gérant simultanément les problèmes des adolescents et des adolescents. La série décrit la chronologie comme «une nouvelle ère de héros».

Le spectacle commence lorsque Robin, Aqualad, Speedy et Kid Flash sont invités à un rassemblement de Justice League par leurs mentors Batman, Aquaman, Green Arrow et Flash. Malheureusement, leurs noms sont supprimés de la liste des participants à la réunion lors de l’appel de dernière minute.

Ils ont agité Speedy qui démissionne d’être un acolyte de Green Arrow. D’autres en profitent pour faire leurs preuves et commencent une enquête au Cadmus Lab. En enquêtant, ils démasquent le tout comme Superman nommé Superboy, le libérant du captif. Ils exposent également les activités illégales de Cadmus.

Impressionnés par leur courage et leur intelligence, Batman et d’autres super-héros permettent aux chaperons d’être un quartier de la mission clé. Batman établit alors et là Young Justice dans une grotte souterraine à l’intérieur du précédent quartier général de la Justice League.

Le quartier général s’appelle Mount Justice, où les acolytes suivent une formation intensive encadrée par Black Canary et supervisée par Red Tornado. Le jeune juge se retrouve face à face avec le gang diabolique du soleil composé de Lex Luthor, Vandal Savage, Ocean Master, Queen Bee, Brain, Klarion the Witch Boy et Ra’s a Ghul.

Young Justice traite de plusieurs questions, dont la plus importante. Quand ils comprennent qu’ils sont trompés par Speedy, qui s’est joint au soleil. La déception de Speedy conduit toute l’équipe de la Justice League dans la captivité du soleil. Néanmoins, la Young Justice Team était prête à sortir de la détention du soleil, mais plusieurs membres ont été transportés dans un lieu anonyme.

La série bondit de 5 ans, et il est montré que Robin (Nightwing), Superboy et Miss Martian reçoivent une suggestion pour rejoindre Justice League, mais ces trois-là préfèrent continuer avec le Young Justice. Robin (Nightwing) administre maintenant en tant que liaison de la Ligue, chef d’équipe, gardien et entraîneur. Artemis et Kid Flash ont démissionné du groupe et Aqualad a emménagé avec son père diabolique, Black Manta, un membre du soleil. L’équipe se compose de Robin, Beast Boy, Batgirl, Bumblebee, Blue Beetle, Impulse, Lago, on Boy et Wonder Girl.

Il est révélé qu’au cours de ces quatre années, des forces extraterrestres ont envahi le monde. Il est également dévoilé qu’un certain nombre de membres de la Justice League, sur ordre du soleil, ont attaqué la Terre Terre. Maintenant, ils ont disparu pour effacer leur nom. En raison de cette horrible attaque contre l’Univers, de plus en plus de groupes extraterrestres créent des catastrophes.

En raison des ravages créés par ces extraterrestres, les gens ont commencé à critiquer la Justice League et ont fait confiance à Reach. Cette nouvelle force extraterrestre appelle au maintien des relations diplomatiques et d’une planète pacifique. Il est découvert que Reach est un allié du soleil qui est en train de se déplacer sur Terre. Young Justice a vaincu les Mongols avec succès. Aqualab se révèle être l’agent de Lex Luthor et donc de la Lumière. Il a fourni les connaissances nécessaires pour réussir à être trahi par le soleil, et avec cela, ils ont vaincu les forces extraterrestres ensemble.

La série saute à nouveau à 2 ans, où la Young Justice Team se bat contre le trafic de métahumains parce que le Reach doit dévoiler la présence de Metagene Dormant dans les cellules humaines. Résultat duquel les organisations gouvernementales ont commencé à mener des recherches. Halo et Geo-Force sont les expériences réalisées par le gouvernement markovien. L’intrigue tourne autour de Geo-Force vérifiant sa sœur Terra qui a rejoint le soleil, maintenant appelé Heatstroke.

Young Justice a donné un signal vert pour dépeindre d’obscurs intrigues de super-héros. La finale de la saison 3 s’est également terminée par la création d’opportunités importantes.

