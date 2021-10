« Young Justice: Phantoms » présente un aperçu de la nouvelle saison

Les fans de « Young Justice » peuvent se rassurer quant à l’arrivée imminente de sa quatrième saison, qui sera sous-titrée « Phantoms ». Après le retour prévu de la série en 2019 avec « Outsiders », la production animée se prépare à poursuivre les aventures de cette équipe exceptionnelle de jeunes héros liés à la Justice League.

Après l’événement virtuel DC FanDome a présenté un premier aperçu de sa nouvelle saison, tout semble indiquer que ce n’est pas la seule surprise que « Young Justice » a préparé pour ses fans, puisque le service de streaming HBO Max a ajouté à son catalogue le premier deux épisodes de la saison.

Après cet aperçu spécial, « Young Justice: Phantoms » proposera un nouvel épisode tous les jeudis à partir du 21 octobre. Cette sortie prématurée a sans aucun doute été l’une des surprises les plus inattendues que DC a préparées pour ce week-end, qui a servi de célébration complète de la franchise et de ses dérivés.

« Young Justice: Phantoms » a présenté dans sa nouvelle bande-annonce l’étrange famille composée de Miss Martian, Beast Boy et Superboy se lançant dans une nouvelle et dangereuse mission, qui pourrait mettre leur avenir respectif à la dérive. Nous voyons également Artemis, qui est toujours aux prises avec son passé au cours de son éducation en tant qu’assassin et sa relation avec sa sœur maléfique Cheshire.

Le retard avant l’arrivée de la nouvelle saison de « Young Justice » n’était pas intentionnel. Comme l’a souligné le producteur exécutif Greg Weisman lors du DC FanDome en septembre 2020, la production de la série a été complètement interrompue en raison de complications liées à la pandémie mondiale.

« Young Justice » a été initialement annulé par Cartoon Network après la diffusion de sa deuxième saison en 2013. Suite à la popularité de la série avec son arrivée sur Netflix, Warner Bros a repris le projet en 2016 en exclusivité sur le service DC Universe, changeant le production à HBO Max avec le reste de la série lorsque la plate-forme a été restructurée.