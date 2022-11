Young Highnesses aura-t-il une saison 3 sur Netflix ?

Netflix

Young Highnesses a créé sa deuxième saison sur Netflix et son impact sur le public se fera sentir dans les prochains jours, mais certains se demandent déjà à quoi ressemblera l’avenir de la série.

©NetflixYoung Highnesses aura-t-il une saison 3 sur Netflix ?

le service de streaming Netflix vient de sortir la deuxième saison de Jeunes Altesses, l’une des séries jeunesse qui a généré le plus d’impact ces dernières années. Ses fans attendaient depuis plus d’un an ses épisodes et il y en a qui les ont déjà dévorés dans un marathon. En attendant les premières audiences correspondant à sa semaine, nous vous expliquons les étapes à suivre pour cette production.

Originaire de Suède, le spectacle tourne autour du prince Wilhelm qui vient dans un pensionnat à Hillerska pour se découvrir et découvrir quel genre de vie il veut. Dans ce deuxième volet, vient l’après-fuite de la sex tape de Simon aux mains d’August, dont le membre de l’interprète cherchera à se venger. Bien qu’August ait des remords, les excuses ne sont pas acceptées. En revanche, il y aura plus d’amitiés, de secrets et une couronne en danger.

La deuxième saison a culminé par une saute d’humeur pour les protagonistes, alors que Wilhelm décide de mentionner qu’il est dans la vidéo divulguée, c’est ainsi qu’il admet sa sexualité, sans mentionner son amour pour Simon. À cela, le roturier est stupéfait et laisse l’intrigue ouverte afin qu’ils puissent tous les deux profiter de leur bonheur ensemble, même s’il y aura sûrement des pierres sur leur chemin. D’un autre côté, Sara a rapporté qu’August l’avait divulgué et pourrait être arrêté.

+Les Jeunes Altesses auront-elles une saison 3 ?

Il est clair que, avec sa fin, il y a des possibilités distinctes qui Jeunes Altesses avoir une troisième saison. Cependant, jusqu’à présent, aucun mot officiel de Netflix n’a émis aucun avis sur une troisième saison, et les réseaux officiels de la série ne l’ont pas non plus communiqué. Le streaming prend généralement 28 jours pour l’analyser et ils prendront la décision là-bas.

La plateforme vient d’annoncer une nouvelle croissance en termes d’abonnés et de revenus économiques, mais ils étudient encore chacun des cas pour confirmer de nouveaux épisodes. Bien que la première pensée soit que cela arrivera, il a également imaginé la même chose avec Destiny : la saga des Winx, mais a été annulé à la suite des chiffres d’audience. Des nouvelles sont attendues de Jeunes Altesses.

