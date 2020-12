Young Buck explique pourquoi jouer pour Birdman à 13 ans a changé sa vie

Il détaille comment sa famille est tombée dans des moments difficiles et est passée de la classe moyenne à la pauvreté.

Une rencontre fortuite changerait le cours de la vie de Young Buck. Buck a commencé à rapper à l’âge de 12 ans, puis quelques années plus tard, il a eu l’opportunité de se produire devant l’une des principales forces du rap game: Birdman. Le magnat de Cash Money a pris Buck sous son aile et a commencé à le développer en tant qu’artiste, et Buck a récemment parlé de ce qui l’a conduit à prendre la décision de se tourner vers la musique. « J’ai changé toute ma vie dans le monde de la musique. C’est là que mon voyage a commencé », a déclaré Buck VladTV à propos de jouer pour Birdman. «À l’âge de 13 ans, mec, j’étais vraiment dans ces rues pour essayer de trouver un moyen. Ma mère a eu la chance d’obtenir un diplôme, de sortir de l’université et d’avoir un bon travail. Ma mère est en fait une assistante sociale . C’est un peu l’une de ces femmes qui ont consacré sa vie à l’école et au travail et elle a obtenu tellement de diplômes différents et des trucs comme ça, ma vie a commencé à changer une fois que ma mère a perdu son emploi au milieu d’une fusion d’hôpitaux. « Le jeune Buck a également expliqué que sa mère avait accueilli les enfants de sa sœur et, tout en disciplinant l’un des enfants avec un cordon téléphonique, le jeune enfant a décidé d’appeler les autorités. Personne ne s’attendait à ce qui allait suivre: la mère de Buck a été accusée de maltraitance d’enfants et comme cela figurait dans son dossier, elle n’était plus en mesure de travailler avec des enfants, ce que son travail exigeait. Bientôt, la famille de Buck est passée d’un style de vie de classe moyenne à du mal à vivre au quotidien. Buck était déterminé à sortir sa mère de la pauvreté et au moment où il est entré dans son adolescence, il se déplaçait dans la rue. «Je m’étais déjà adapté pour gagner de l’argent», dit-il. La musique n’était que la prochaine étape et le reste appartient à l’histoire. Regardez Young Buck parler de son enfance ci-dessous.