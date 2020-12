Young Buck explique pourquoi il a abandonné l’argent liquide: « Je me perdais »

Avant d’être l’un des collectifs les plus en vogue de l’industrie, Cash Money était un label en herbe avec des rêves de rap. Le jeune Buck s’est lié avec le groupe à l’adolescence et, bien qu’il ait passé quatre ans sous l’aile de Cash Money, Buck n’a techniquement jamais signé d’accord avec le label. Buck est apparu dans des vidéoclips et pensait qu’il serait le prochain artiste sur le pont, mais cela ne s’est jamais matérialisé. Après que Juvenile et Lil Wayne aient commencé à sortir des albums, la reconnaissance du label s’est élargie, mais Buck ne sortait toujours aucune musique. Le rappeur a récemment révélé pourquoi il avait décidé de se retirer du label après des années d’attente dans l’ombre.

« Je me perdais de plus en plus », a déclaré Young Buck VladTV. « Je pense qu’avec tout le succès qui les accompagnait, et que bébé devait rester – et je le comprends maintenant. A l’époque je ne le comprenais pas, juste pour être honnête, mais, comme tu l’as dit, ils abandonnaient tout de ces différents albums et Baby cherchait fondamentalement le succès avec les artistes qui gagnaient réellement. Je ne pense pas qu’il cherchait réellement à prendre le temps d’essayer de créer un autre artiste alors qu’il avait déjà un groupe qui en faisait tant, et j’ai pris ma propre décision de dire, tu sais quoi? Laisse-moi juste sortir de cette boucle. «

Buck a expliqué qu’il avait « construit [his] ville autour [him] étant parmi Cash Money. « Il voyageait entre la Nouvelle-Orléans et sa ville natale de Memphis et s’assurait qu’il » apportait cette même aura « à sa ville. Après quatre ans, les gens ont commencé à interroger Buck parce qu’ils ne l’avaient entendu sur aucun Le rappeur a rappelé que des personnes avaient souligné ses apparitions dans des vidéoclips, mais il n’y avait aucun projet pour soutenir son affiliation avec la marque alors en pleine croissance.



« Je suis devenu plus âgé, un peu plus impatient de vouloir que mon coup se produise et je suis parti », a déclaré Buck. «Je suis rentré à la maison et j’ai commencé à le faire, c’est là que mon indépendance en tant qu’artiste a commencé une fois que je suis parti de Cash Money. Je suis revenu à Ground Zero et je me suis créé un nom. Buck a dit qu’il dépenserait de l’argent pour presser ses propres albums, puis les vendrait 10 € chacun. En raison de sa connexion précédente avec Cash Money, il avait déjà un buzz dans la ville et a pu s’établir en tant qu’artiste indépendant.

