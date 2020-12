Young Buck explique comment ses problèmes avec 50 Cent ont commencé

50 Cent et Young Buck sont presque totalement séparés ces jours-ci. Leur dernière dispute a à voir avec l’argent.

Mais ce n’est pas la première fois que les deux sont en désaccord. Lors d’une interview à VladTV, Buck a expliqué la genèse de ses problèmes avec Fif revenir à son album de 2007 Buck le monde et sa relation avec son manager et producteur Sha Money XL.

« Cela a commencé avec ce projet. Parce que ce qui s’est passé était Sha Money et 50 ont commencé à avoir leurs problèmes au milieu de moi faisant le Buck le monde album. D’après ce que j’ai compris, leurs problèmes concernaient l’argent. Et 50 ont immédiatement commencé à me rassembler avec les gars dans les chambres du bureau et à dire des choses comme: «Regardez, vous allez tous devoir trouver un autre directeur». À l’époque, Sha était le président de l’entreprise, le directeur de moi, Banks et Yayo. Le producteur, il a tout fait … et tout d’un coup lui et 50 ne sont pas d’accord. Ce qui m’a mis dans une position où je devais décider si je continuerais à être mon manager. «