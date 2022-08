Young Avengers : tous les jeunes vengeurs possibles au sein du MCU

La quatrième phase de l’univers cinématographique Marvel a introduit une foule de jeunes héros, l’introduction la plus récente ayant été vue dans »Thor : Amour et tonnerre » avec l’introduction d’Axl Heimdallson et de la nouvelle nièce de Thor, Love. Avec tous ces personnages, de nombreux fans ont émis l’hypothèse qu’un projet de »Jeunes Vengeurs » finira par arriver sur grand écran à un moment donné.

Voir l’adaptation de Young Avengers en série ou en film s’intégrerait parfaitement dans la facette actuelle de l’univers Marvel, bon nombre des nouveaux personnages étant bien accueillis par les fans. Par conséquent, nous avons ici une liste de nouveaux héros et héroïnes possibles qui pourraient faire partie du projet « Young Avengers ».

Eli Bradley

Vu un court instant dans la série »Le faucon et le soldat de l’hiver », Eli Bradley est probablement le personnage le moins exploré de cette liste, mais de nombreux fans ont spéculé sur le rôle qu’il pourrait avoir s’il revenait au sein du MCU, Eli obtenant les pouvoirs de son grand-père grâce à une transfusion sanguine. Si cela devait arriver, Eli deviendrait sûrement » Patriot », l’un des héros classiques des bandes dessinées Marvel, pouvant faire partie du groupe Young Avengers.

Amérique Chávez

Vu pour la première fois dans »Doctor Strange dans le multivers de la folie », America Chavez a un grand potentiel pour être l’un des personnages les plus puissants de tout l’UCM, car ses pouvoirs étaient la clé principale de l’intrigue du film. En fin de compte, nous pouvons voir comment l’Amérique a rejoint le Maître des Arts Mystiques sous la tutelle du Sorcier Suprême Wong. La prochaine fois qu’il se présentera, ses pouvoirs de téléportation combinés à ses nouvelles capacités magiques pourraient sûrement être un avantage incroyable pour les Young Avengers.

Kate Bishop

Kate Bishop a eu son moment pour briller sur la série »oeil de faucon », montrant de grandes qualités de leadership qui pourraient s’intégrer au sein de l’équipe Young Avengers. Kate est la seule à avoir été encadrée et à avoir servi aux côtés d’un Avenger, en plus d’être la plus âgée des jeunes personnages présentés et d’avoir beaucoup d’expérience, et même si elle n’a pas un pouvoir trop puissant, elle est capable de s’attaquer à n’importe quel problème, tout comme son mentor Hawkeye.

Mme Merveille

L’introduction de Mme Marvel au MCU a apporté une nouvelle sensation de fraîcheur et d’énergie juvénile à la franchise, beaucoup applaudissant la performance de l’actrice. Iman Vellani du personnage. La prochaine fois que le public verra Mme Marvel est dans »les merveilles » de 2023, où elle grandira sous la houlette de l’héroïne la plus puissante de la galaxie, Captain Marvel. Sans aucun doute, les leçons qu’il apprendra dans ce nouveau film lui donneront un grand contrôle sur ses pouvoirs de star, étant un grand membre de l’équipe Young Avengers.

Cassie Lang

Alors que Cassie Lang a déjà fait plusieurs apparitions dans le MCU, les fans ne l’ont pas encore vue dans sa forme définitive. En 2021, on apprend que la fille de Scott Lang serait jouée par l’actrice Catherine Newtonfaisant ses débuts en tant que Cassie dans »Quantumanie ». Dans les bandes dessinées, Cassie suit les traces de plus en plus petites de son père et devient le super-héros Stature, ce serait donc une autre jeune héroïne incluse au sein du MCU.