Younes Bendjima partage le DM de Scott Disick à propos de Kourtney Kardashian et Travis Barker

Younes Bendjima vient peut-être d’exposer Scott Disick pour avoir tenté de dénigrer Kourtney Kardashian et Travis Barker – c’est un peu gênant à lire.

Si Disick essayait de former une sorte d’alliance avec un autre ex de Kardashian, cela s’est totalement retourné contre lui.

Bendjima, qui est sorti avec Kardashian entre 2016 et 2018, a partagé une capture d’écran prétendument de Disick qui semblait prendre un coup de couteau et la nouvelle relation de leur ex.

Scott Disick a allégué que les DM de Younes Bendjima à propos de Kourtney Kardashian sont devenus viraux.

Dans la capture d’écran, le compte Instagram de Disick envoie une photo de Kardashian et Barker en train de s’embrasser sur un bateau.

« Yo est-ce que cette nana va bien ! ??? Broooo comme c’est quoi ça. Au milieu de l’Italie », a semblé écrire Disick.

Kardashian et Barker, qui se fréquentent depuis le début de l’année, vivent actuellement leur meilleure vie lors de vacances italiennes qui semblent avoir mal tourné Disick.

« Peu importe pour moi tant qu’elle est heureuse », semblait répondre Bendjima, prenant clairement la grande route, « PS: je ne suis pas ton frère. »

Scott Disick a critiqué Younes Bendjima par le passé.

« Gardez la même énergie que vous aviez à mon sujet en public, en privé », a écrit Bendjima sur la capture d’écran.

Les commentaires de Bendjima indiquent probablement les critiques passées de Disick à son égard.

Dans un épisode de réunion de « Keeping Up With The Kardashians » plus tôt cette année, lorsqu’on lui a posé des questions sur les ex de Kardashian, Disick ne semblait pas impressionné.

« Scott et tout le monde ne l’aimaient pas », a expliqué Kardashian et bien que Bendjima n’ait pas été nommé, les commentaires semblaient le référencer.

Ironiquement, dans la même interview, Disick a donné sa bénédiction à la relation de Kardashian et Barker.

Scott Disick a laissé entendre qu’il souhaitait le retour de Kourtney Kardashian.

Disick n’a pas encore répondu au message de Bendjima mais ses prétendus messages semblent particulièrement choquants étant donné qu’il est actuellement en couple avec Amelia Hamlin.

Disick et Kardashian, qui partagent trois enfants ensemble, sont séparés depuis la fin de leur relation de 10 ans en 2015.

Cependant, les fans de « KUWTK » sauront que Disick fait régulièrement allusion à son désir de reconquérir son ex.

Younes Bendjima a également critiqué Kourtney Kardashian.

Bendjima agit peut-être comme la personne la plus grande dans ce cas, mais n’a pas toujours été un ange en ce qui concerne Kardashian.

Le mannequin a été accusé d’avoir fait de l’ombre à Kardashian en avril après avoir publié une photo en bikini partageant un PDA avec Barker.

« L’impudeur est devenue si normale dans la société d’aujourd’hui que la modestie est devenue étrange », a posté Bendjima – et supprimé – sur son histoire Instagram peu de temps après.

Il a eu une approche similaire lors de sa relation avec Kardashian.

« [That’s] que devez-vous montrer pour obtenir des likes ? » il a une fois commenté un cliché en bikini de la star de télé-réalité, avant de le supprimer finalement.

Peut-être que la plus grande leçon que Disick et Bendjima doivent tirer de cela est de s’occuper de vos propres affaires et de laisser votre ex faire tout ce qui la rend heureuse.

