You Showrunner Sera Gamble révèle l’histoire la plus difficile qu’ils aient écrite pour la série

Toi showrunner Sera Gamble a révélé qu’elle avait du mal à écrire sur la partie polar de la série. La dernière saison de l’émission contient un récit assez peu conventionnel, et l’ajout d’un polar dans le mélange a rendu la tâche extrêmement difficile pour Gamble. La showrunner a avoué que son co-showrunner Greg Berlanti voulait faire un polar sur la scène du dîner de la série.





Dans son interview avec Indiewire, Sera Gamble a détaillé comment ils ont trouvé ledit arc. Dit-elle, « [Co-showrunner] Greg [Berlanti] lancé l’idée de faire un polar. L’une des premières choses que nous avons réalisées est : ‘Oh mon Dieu, Joe a lu des romans policiers ! Il saura ! Et puis quelqu’un dans la salle des écrivains a rapidement fait remarquer: « Joe détesterait les polars. » »

Elle a poursuivi: « Mais ce qui a rendu cela frais et différent de certains des autres mystères de meurtre que nous surveillions pour la recherche, c’est que nous allions pouvoir le commenter à chaque étape du chemin dans la tête de Joe parce qu’il était si conscient de l’histoire dans laquelle il était.

Les showrunners se sont juste plongés dans l’idée et ont rapidement pu l’écrire. Gamble et Berlanti ont su maintenir efficacement le suspense dans la série. Elle a dit: « Une fois que vous écrivez quelque chose d’un peu effronté et méta, ça veut juste devenir plus méta. D’où l’idée de jouer à un jeu de salon de meurtre comme un moyen de vous distraire de tous les vrais meurtres qui se produisent dans votre cercle d’amis.





L’ajout d’un arc Whodunit dans la série a donné à Showrunner Sera Gamble une drôle de sensation