You saison 4 : qui revient dans la série Netflix

La nouvelle livraison de vousde Netflix, a déjà une date de sortie et une bande-annonce.

©IMDBPenn Badgley revient dans le rôle de Joe pour la quatrième saison de You

La quatrième saison de vous Il a déjà une bande-annonce et une date de sortie.mais comme c’est arrivé avec choses étrangestous les chapitres ne sortiront pas à la même date, mais il y aura deux parties et ici nous vous en parlons et d’autres détails, tels que qui reviendra sur ce nouvel opus de la série Netflix.

La troisième saison de vous était plein de rebondissements et de surprises, mais nous savons que Joe Goldberginterpreté par Penn Badgley (une fille bavarde) reviendra en tant que protagoniste de cet épisode.

Comme l’a annoncé Netflix, la nouvelle partie de la série se déroulera dans Londresau lieu de Paris, quelque chose que nous pouvons voir dans la bande-annonce, bien que Joe Goldberg ne soit pas le seul personnage qui réapparaîtra.

+ Qui apparaît dans la quatrième saison de You ?

Selon IMDB, Taty Gabrielle reviendra pour cinq épisodes de la saison quatre pour donner vie Marienne Bellamy, même si Joe aura une nouvelle obsession. Malgré le fait que les fans l’aient demandé, il est clair que celle que nous ne verrons pas sera Victoria Pedretti, qui a donné vie à Amour Quinn.

Netflix a rapporté que Luc Gage apparaîtra dans cet épisode avec un personnage nommé Adam; charlotte ritchie jouera Kate; garde-meuble donnera la vie à Phoebe ; Oui Amy Leigh Hickman jouera Nadia.

On verra aussi de nouveaux acteurs et actrices comme gentil lin, Aidan Cheng, Stephen Hagan, Ben Wiggins, Ève Austin, Ozyoma Whenu, Darius Manteaux, sean perwee, Brad Alexandre Oui Alison Parger.

Quand ouvre-t-il ? La première partie arrivera dans quelques jours, le 9 févriertandis que le deuxième versement arrivera le 9 mars. D’accord avec IMDBla quatrième saison de vousde Netflix, aura 10 épisodes.

