You saison 4 : Pourquoi Joe Goldberg est-il maintenant en Europe ?

Avec Jenna Ortega partie de la série, vous êtes revenu sur Netflix avec Penn Badgley. Y aura-t-il un crossover avec Emily à Paris et Lily Collins ?

©NetflixPenn Badgley joue dans la quatrième saison de You.

La quatrième saison de toi je dois juste Netflix mais les utilisateurs ont déjà mis la série parmi les tendances de la plateforme de streaming. Et c’est qu’une fois de plus l’histoire de Joe Goldbergle libraire inquiétant qui est obsédé par les femmes et qui n’a pas peur de prendre des décisions mortelles. Pourquoi l’intrigue se déroule-t-elle maintenant en Europe ?

Inspiré du best-seller de Caroline Kepnes, toi est venu sur Netflix pour raconter l’histoire d’un gérant de librairie qui rencontre un étudiant qui aspire à devenir écrivain. À première vue, leur idylle ressemble à quelque chose d’ordinaire, mais derrière leur apparente histoire d’amour, se cache un lien malsain où la mort n’est qu’à un pas.

La série, qui a commencé sa diffusion en 2018, s’est avérée être un véritable succès et a obtenu sa deuxième saison sur le service d’abonnement. L’un des personnages les plus intéressants du nouvel épisode était Ellie Alvesinterprétée par Jenna Ortega. La vérité est que l’actrice, occupée par le phénomène de Merlin sur Netflix, n’est pas encore revenu sur la fiction mettant en vedette Penn Badgley. C’est pourquoi le quatrième volet est venu avec un casting renouvelé.

+ You 4 : Comment Joe Goldberg est-il arrivé en Europe ?

Dans la troisième saison de toi, Joe Goldberg est en couple avec Love Quinn (Victoria Pedretti). Dans le dernier épisode de la série, le couple avoue à nouveau ses crimes et l’homme mystérieux met enfin fin à la vie de sa petite amie. Après le meurtre, elle abandonne également son fils en le laissant avec un couple de la ville où elle habite. Donc, faire un voyage en Europe.

Le motif? Le personnage de Penn Badgley suit sa nouvelle obsession, une femme nommée Marianne, interprétée par Tati Gabrielle. De cette façon, Netflix a suscité l’idée d’un possible croisement avec Emily à Parisla série mettant en vedette Lily Collins. Cependant, ce quatrième épisode commence lorsque le meurtrier recommence sa vie à Londres une fois de plus.

