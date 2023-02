You, saison 4 : pourquoi Jenna Ortega n’a pas pu revenir dans la série

Netflix

Le showrunner de You a révélé qu’ils prévoyaient de faire revenir Jenna Ortega pour la série jusqu’à ce qu’ils apprennent que l’actrice avait d’autres projets dans un avenir proche.

© IMDbJenna Ortega et Penn Badgley

Jenna Ortega est dans la fleur de l’âge grâce au succès de Merlin En plus de ça dans peu de temps on la reverra de nouveau face visage de fantôme dans une entrée de saga slasher crier. Cependant, la jeune actrice a laissé passer une occasion plus qu’intéressante de reprendre un rôle qu’elle appréciait beaucoup sur la plateforme de streaming. Netflix.

En ce sens, le showrunner de la série à succès toi, Sera Gambleont admis avoir eu l’idée d’amener Jenna Ortega de retour pour la quatrième saison et de redonner vie au personnage d’Ellie, cette jeune femme avec qui Joe Goldberg noue un lien dans la deuxième saison et à qui ils font même référence dans le troisième lot d’épisodes du programme mettant en vedette Penn Badgley.

Jenna Ortega ne pouvait pas revenir à Vous : Pourquoi ?

Ce qui est certain, c’est que Jenna Ortega allait être totalement incapable de revenir pour la quatrième saison de toi parce qu’entre temps il tournait un autre grand succès de Netflix: Merlin. Bien sûr, l’emploi du temps de la jeune interprète représentait un gros problème pour Sera Gamble, qui a également averti qu’elle aimerait retravailler avec Ortega à l’avenir, affirmant que c’est un plaisir de poursuivre une relation professionnelle avec elle, ainsi que il y a beaucoup d’idées pour le personnage d’Ellie dans le futur.

Jenna Ortega il a dit mode adolescente en 2019 qu’elle adorerait reprendre son rôle d’Ellie : « Ce serait incroyable de voir Ellie revenir et prendre le contrôle de sa vie. Je veux juste que ce soit encore plus dur. Je ne veux pas qu’elle revienne et soit extrêmement vulnérable et triste. Nous devons nous rappeler que même si les gens trouvent toujours Joe charmant, il est méchant, fait des choses terribles et s’en tire à cause de son sexe, de sa race et de sa position dans la société. Ellie a tellement de potentiel et tellement de talent que je ne devrais pas le gaspiller à cause d’elle. ».

La première partie de la quatrième série d’épisodes de toi est désormais disponible en Netflix où vous pouvez voir comment Joe Goldberg, joué par Penn Badgleys’est échappé des États-Unis en laissant une traînée de sang dans son sillage pour s’installer en Europe en tant que professeur d’université Jonathan Moore bien que dans ce cas, nous verrons le sympathique sociopathe perdre le contrôle de sa vie d’une manière très intrigante.

