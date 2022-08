You, saison 4 : Penn Badgley s’est lassé de Joe et a un nouveau rôle dans la série Netflix

Netflix

Penn Badlgey étoiles Tu, la série Netflix, depuis longtemps et Joe est l’un des personnages préférés. Mais voilà, l’acteur a changé de rôle. Connaître tous les détails.

©NetflixPenn Badgley en toi

La quatrième saison de Tu Il est entré dans le processus de production en mars de cette année et est déjà dans sa phase finale. Bien qu’il ne soit pas encore confirmé exactement combien d’épisodes il aura, la vérité est qu’il est sur le point de clôturer son tournage. Même ainsi, pour le moment, il n’y a pas de date de sortie officielle, mais la dernière édition a laissé tous les téléspectateurs voulant en savoir plus sur l’histoire entre Joe et Love.

A tel point que, pour nouveaux épisodes de Tu, Penn Badgley jouera à nouveau Joe tandis que Victoria Pedretti jouera à nouveau Love.. Bien sûr, la vérité est qu’une image de lui a été récemment connue qui montre qu’il a changé de rôle. Apparemment, l’acteur s’est ennuyé du protagoniste et de tous ses drames, alors il a décidé de se positionner dans les coulisses.

C’était Sera Gamble, l’auteur de Tuqui a saisi le moment où Penn Badgley est directeur. D’après ce que le créateur a raconté, l’interprète sera le réalisateur d’un des épisodes. « Nous avons embauché un nouveau réalisateur cette saison, mais il semble très bien connaître la série.Gamble a écrit. Dans la carte postale, qu’il a accompagnée de cette phrase, Badgley porte des écouteurs et regarde une image sur l’appareil photo.

Cependant, pour la tranquillité d’esprit des fans, l’acteur n’a officié ce poste que dans un épisode et, même ainsi, il continuera en tant que protagoniste de la bande originale de Netflix. À plus d’une occasion, il arrive que les protagonistes des fictions ou un autre membre de la distribution agissent également en tant que producteurs exécutifs ou réalisateurs. En tout cas, on ne sait pas quel épisode a été réalisé par Penn, mais on le saura sûrement au moment de sa première.

La quatrième saison de TuBien qu’il n’ait pas de date de lancement officielle, il devrait être lancé entre fin 2022 et début 2023. Même ainsi, une confirmation officielle d’un jour ou d’une approximation pourrait arriver dans TUDUM. Netflix célébrera, une fois de plus, sa fête exclusive pour les fans le 24 septembre où les meilleures annonces et promotions sont attendues pour le reste de cette année et le début de la prochaine.

