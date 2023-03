« You » Saison 4 Partie 2 Explication de la fin : Joe ou Rhys, qui survit ?

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Après avoir découvert que Rhys Montrose (Ed Speleers) est le tueur de « Eat The Rich » et s’être échappé du sous-sol en feu, dans la deuxième partie de la quatrième saison de « You », frapper la série NetflixJoe (Penn Badgley) se concentre sur la recherche d’un moyen d’exposer le candidat à la mairie sans exposer son passé et ses secrets.

Pendant ce temps, Rhys réclame un bouc émissaire pour que l’affaire du meurtrier des riches n’interfère pas avec sa campagne. Connie semble être sa meilleure option, d’autant plus qu’il est le principal suspect de la police puisqu’il n’a pas d’alibi, mais Joe tombe sur une meilleure alternative : une femme obsédée par Phoebe.

Bien que Jonathan Moore essaie de s’éloigner de Kate (Charlotte Ritchie), il échoue et finit par décider de commencer une relation avec la fille du puissant homme d’affaires. Tom Lockwood, qui devient bientôt une menace pour Joe car il connaît son passé, et pour Rhys. Que savez-vous de Montrose ?

Rhys et Joe dans la partie 2 de la quatrième saison « You » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « YOU » SAISON 4 PARTIE 2 ?

Après avoir rencontré le père de Kate, le protagoniste de « toi» tente d’amener Rhys à avouer ses crimes, mais le politicien le remarque, le confronte et lui ordonne de tuer Tom Lockwood. Joe refuse, mais Montrose le menace de blesser Marianne. (Tati Gabrielle).

Il n’a aucun moyen de localiser Marianne, donc sa seule option est de tuer Tom. Cependant, Lockwood semble être plus malin. Il révèle l’emplacement de Rhys et suggère à Joe de le tuer. Goldberg arrive sur les lieux, mais Montrose nie le connaître et, bien qu’il soit attaché à une chaise, insiste sur le fait qu’il n’en sait rien. Parce que?

Pendant ce temps, Nadia (Amy-Leigh Hickman), l’élève vedette de Moore, a une intuition. Après avoir fouillé dans le bureau du professeur, elle trouve une mystérieuse clé, et grâce aux photos du harceleur de Phoebe que son petit ami Eddie lui a envoyées, elle découvre le lieu secret de Joe.

Que cache Joe et où est Marianne ?

Quand Nadia entre dans la cachette de Joe et trouve Marianne enfermée dans une cage de verre.. Bien qu’il ne puisse pas lui fournir plus qu’un peu de nourriture et d’eau pour le moment, il promet de l’aider à sortir et à retourner auprès de leur fille Juliette.

Après avoir tué Rhys, Joe se rend compte que le meurtrier Montrose n’est rien de plus que son alter ego. Le protagoniste de « toi” est devenu obsédé par Rhys et a créé une version de lui dans sa tête afin qu’il puisse continuer à tuer sans modifier son chemin de rédemption. Ensuite, c’est son alter ego qui a assassiné les amis de Kate et kidnappé Marianne.

Alors que les images du passé affluent, Joe essaie de se souvenir de tout ce qu’il a fait en tant que Rhys. Mais elle doit se dépêcher, car la mère de Juliette n’a plus de provisions pour survivre à l’enfermement. Pendant ce temps, Nadia a un plan pour la libérer. Arrivera-t-il à temps ?

Tiraillé entre son côté obscur et ses bonnes intentions, Joe tente de se racheter. Cependant, son alter ego ne le permet pas et quand Goldberg parvient à entrer dans la cage Marianne est déjà morte. Bien que Nadia soit en retard, elle est déterminée à tuer Jonathan avant qu’il ne trouve une autre victime.

Nadia tente de démasquer Joe dans la partie 2 de la quatrième saison « You » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « VOUS » SAISON 4 PARTIE 2 ?

Le dernier acte de Joe

Après la conversation franche avec Kate et l’apparence étrange du corps de Rhys, Joe et son alter ego décident que la meilleure chose à faire est de tuer Tom Lockwood. Après avoir atteint son objectif, Joe accomplit un dernier acte dans l’espoir de ne plus jamais emprunter le même chemin.

Malgré les arguments de son alter ego, Joe décide de mettre fin à ses jours. Jette sa version de Rhys à l’eau puis saute. Il le regrette instantanément car il ne pourra plus être avec Kate. Pour sa bonne fortune, il survit et se retrouve à l’hôpital, où Kate lui rend visite pour lui dire que son ADN a été retrouvé sur le corps de Rhys.

Kate lui assure qu’elle s’est débarrassée des preuves et lui assure qu’ils devraient être ensemble car ils se font tous les deux du bien et font ressortir le meilleur l’un de l’autre. En réponse, Joe lui révèle son vrai nom et avoue qu’il a assassiné des gens dans le passé. Que vous a-t-il dit d’autre ?

Nadia, peux-tu démasquer Joe ?

Nadia avoue à son petit ami Eddie que Marianne est vivante. Lorsque l’artiste lui a dit qu’ils ne pouvaient pas impliquer la police, l’étudiant a élaboré un plan pour la libérer. Il a utilisé des bêta-bloquants pour simuler la mort de la prisonnière et après les avoir suivis dans la forêt, il lui a injecté de l’adrénaline. Grâce à cela, Marianne revient à Paris avec sa fille..

Cependant, ce n’est pas suffisant pour Nadia. Pour trouver des preuves contre Joe, il se faufile dans son appartement et bien qu’il l’obtienne, il ne peut pas l’utiliser, car il estle protagoniste de « toi» était plus rusé. Il a assassiné Eddie et piégé son élève.qui a refusé de témoigner devant la police.

La saison quatre se termine avec Joe Goldberg, et non Jonathan Moore ou Will Bettleheim, et Kate retournant à New York pour commencer une nouvelle vie avec ses nouvelles ressources. Joe a non seulement retrouvé son identité, mais a embrassé son côté obscur. Cela signifie-t-il qu’il y aura un cinquième versement?