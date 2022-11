You saison 4 : Netflix fait une mystérieuse annonce qui a déconcerté les fans

Netflix

La quatrième saison de tu Il a déjà une date de sortie et il sera en deux parties, mais y aura-t-il d’autres versions avant ? Découvrez l’annonce qui a déconcerté les fans.

©NetflixPenn Badgley en toi

Après la fin de la troisième saison de tu, les spectateurs en redemandaient et cela n’est pas contesté. Eh bien, la fermeture de ladite édition a laissé Joe Goldberg à son pire moment : après avoir assassiné sa femme et brûlé sa maison, il a déménagé en Europe pour commencer une nouvelle voie. Et avec cela, une immense porte a été laissée ouverte pour raconter de nouvelles histoires qui, apparemment, sont déjà prêtes.

C’est parce que la quatrième saison de tu Il a déjà une date de sortie. Bien sûr, comme beaucoup de séries qui ont fait fureur sur Netflix, la plateforme a décidé de la diviser en deux parties. C’est-à-dire que cette fois, les nouveaux épisodes seront diffusés comme suit : les premiers le 10 février, tandis que la saison se terminera le 10 mars 2023.

Quelque chose qui, sans aucun doute, a excité les fans car, bien que le protagoniste commencera une nouvelle vie à Londres, il le fera à la recherche de maintenir son obsession. Eh bien, avec son voyage, il est allé après la bibliothécaire Marianne Bellamy même si, comme si cela ne suffisait pas, il a également changé de nom : Jonathan Monroe. Cette information était attestée par le premier trailer officiel, qui est déjà un succès complet.

Cependant, on ne sait pas grand-chose de plus sur ce qui va arriver. Mais récemment, Netflix a fait une annonce qui a à la fois choqué et excité les fans. À travers le compte Instagram officiel de la série, ils ont publié une vidéo dans laquelle vous pouvez voir différentes dates et aucune d’entre elles n’est la première. Dans l’audiovisuel ils apparaissent les 24 novembre, 15, 18, 25 et 31 décembre, les 5 et 10 janvier dévoile la vidéo, mais sans autre explication.

À tel point que de nombreux fans ont commencé à spéculer sur le fait que de nouvelles avancées seraient publiées à ces dates, peut-être qu’une bande-annonce officielle et tout ce qui concerne les nouveaux personnages seraient également confirmés. C’est parce qu’il reste encore beaucoup à savoir sur tu saison 4 Et, de plus, il est probable qu’un de ces jours une surprise sera connue car Netflix a assuré qu’ils ne donneraient pas d’explications sur la vidéo car ils aiment le « mystère ».

