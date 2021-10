« You », saison 4 : date de sortie sur Netflix, ce qui va se passer, acteurs, personnages et tout

La fin de la troisième saison de « Tu« Préparez le terrain pour un quatrième volet de la série mettant en vedette Penn Badgley. En effet, avant la première du dernier opus, Netflix a annoncé le renouvellement de la fiction basée sur les livres de Caroline Kepnes pour un nouveau lot d’épisodes.

« En lisant le roman de Caroline, Greg et moi sommes devenus instantanément obsédés par Joe Goldberg et sa vision du monde tordue. Et cela a été excitant de voir Penn mener Joe dans une vie effrayante mais captivante », a déclaré la productrice exécutive Sera Gamble.

Il a également ajouté: «Nous sommes profondément reconnaissants que Netflix lui ait montré un soutien aussi monumental et que les gens du monde entier aient apprécié de regarder Joe vraiment foirer au cours des 3 dernières saisons. Toute l’équipe de Tu est ravi d’explorer de nouvelles facettes sombres de l’amour dans la saison 4. ″

QUE SE PASSERA-T-IL DANS LA SAISON 4 DE « YOU » ?

A la fin de la troisième saison de « TuJoe essaie de demander le divorce à Love, mais elle, qui connaissait déjà Marienne, l’empoisonne avec des fleurs. Alors qu’il est inconscient, elle cite le bibliothécaire avec l’intention de l’assassiner, mais sa gentillesse et l’apparence de sa fille la font changer d’avis.

Quand il se rend compte que le problème est Joe, il décide de le tuer, cependant, il a un antidote et utilise le même poison pour tuer Love. Ensuite, il accuse sa femme de tous les meurtres et feint sa mort pour s’échapper à la recherche de son « âme sœur ».

Marienne et sa fille ont disparu après la confrontation avec Love et bien que Joe l’ait cherchée à Paris, vous ne pouvez toujours pas les trouver, alors c’est peut-être le thème central de la quatrième saison de « Tu”. Cependant, acceptera-t-elle malgré tout Joe ? Comment allez-vous expliquer sa mort supposée ? Pouvez-vous lui faire confiance ? Joe trouvera-t-il un autre « One » ?

Qu’arrivera-t-il à Henry maintenant qu’il vit avec Dante ? Sherry et Cary réapparaîtront-ils dans la vie de Joe ? Matthew essaiera-t-il de se venger de Joe s’il découvre qu’il est vivant ? Dottie acceptera-t-elle vraiment la mort de sa fille ? Joe devra-t-il affronter la famille de Love ? Joe peut-il se débarrasser des fantômes du passé comme Ellie ?

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 3 DE « YOU »

La quatrième saison « Tu« N’a pas encore de bande-annonce officielle.

Bande annonce de la saison 3 de « You », série Netflix

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « YOU 4 »

Jusqu’au moment, Netflix n’a pas confirmé le casting du quatrième opus, mais il ne fait aucun doute que Penn badge reviendra pour le rôle principal. Alors que le reste du casting, il pourrait réapparaître dans des flashbacks.

Penn Badgley dans le rôle de Joe Goldberg

Tati Gabrielle dans le rôle de Marienne Bellamy

Victoria Pedretti dans le rôle de Love Quinn

Saffron Burrows en tant que Dottie Quinn

Shalita Grant dans le rôle de Sherry Conrad

Travis Van Winkle dans le rôle de Cary Conrad

Dylan Arnold dans le rôle de Theo Engler

Love (Victoria Pedretti) aiguisant le couteau avec lequel elle envisage d’assassiner Joe à la fin de la saison 3 de « You » (Photo : Netflix)

QUAND « VOUS » SERA-T-IL SORTIE DE LA SAISON 4 ?

La quatrième saison de « Tu« N’a pas encore de date de sortie officielle dans Netflix, mais il est fort probable que les nouveaux épisodes arriveront sur la plate-forme fin 2022.