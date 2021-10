You saison 4 : date de sortie, casting, intrigue, spoilers et bandes-annonces

Y aura-t-il une saison 4 de You ? Netflix a renouvelé la série pour une quatrième saison ! Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent…

Oh Joe Goldberg, comme tu nous as manqué. Tu la saison 3 est presque là, ce qui signifie qu’il est temps de replonger dans le monde tordu du vieux harceleur de casquette de baseball lui-même (joué par Penn Badgley) et de sa femme tout aussi dérangeante Love Quinn (jouée par Victoria Pedretti).

On sait, on sait… Tu la saison 3 n’est même pas encore sortie, mais pour ceux qui sont déjà désespérés de savoir si nous aurons une autre saison de la série après la saison 3, nous avons de bonnes nouvelles.

Heureusement, Tu la saison 4 vient d’être renouvelée par Netflix ! La nouvelle a été confirmée deux jours seulement avant la sortie de Tu saison 3. Sera Gamble, la créatrice de la série, a également déjà fait allusion à l’avenir de la série – et il y a aussi un autre livre en préparation de l’auteur Caroline Kepnes.

Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur ce qui pourrait éventuellement se passer dans Tu saison 4, et où le monde de Joe Goldberg nous mènera à l’avenir.

Y aura-t-il un Tu saison 4?

Vous saison 4 renouvelée chez Netflix. Image : Netflix

A Tu la saison 4 a-t-elle été confirmée?

Oui! Tu la saison 4 a été renouvelée chez Netflix. Le renouvellement a été confirmé quelques jours avant la sortie de la saison 3.

En 2020, la créatrice Sera Gamble a également révélé qu’elle voyait la série se poursuivre pendant de nombreuses autres saisons.

« Je n’aime jamais gâcher les choses en étant trop spécifique dans un sens ou dans l’autre », a-t-elle déclaré. « Je dirai que nous avons encore beaucoup d’histoires à raconter. Je n’ai pas du tout peur de dire que nous pourrions certainement suivre Joe pendant plusieurs saisons de plus. »

Elle a poursuivi: « Cela étant dit, c’est un paysage télévisé difficile en ce moment. Il y a environ 10 milliards d’émissions de télévision et les commandes sont plus courtes et il y a plus de concurrence, donc nous n’économisons jamais vraiment rien pour les saisons ultérieures. Notre règle de base est toujours juste si nous avez une bonne idée, nous allons vous la donner tout de suite. Parce que nous croyons au monde que Caroline [Kepnes, author of the original book series on which the show is based] nous a donné et nous croyons en ces personnages, nous savons juste qu’ils continueront à trouver de la merde vraiment pour entrer.

Tu Date de sortie de la saison 4 : Quand sortira-t-elle sur Netflix ?

Il n’y a actuellement aucune confirmation concernant Tu la date de sortie de la saison 4 pour l’instant. Les fans pourront avoir une meilleure idée d’une date de sortie potentielle une fois que la production commencera à la quatrième saison.

Espérons qu’il n’y aura pas de retards drastiques de tournage en cas de pandémie cette fois-ci, ce qui signifie que le temps de production sera plus court. Si l’émission commence bientôt la production, vous pouvez vous attendre à une date de sortie potentielle fin 2022 pour la saison 4.

Y aura-t-il un autre Tu livre? est un quatrième Tu livre à venir ?

Bonne nouvelle – l’auteur Caroline Kepnes a confirmé qu’un quatrième livre est en route.

Le quatrième Tu Le roman, qui est actuellement sans titre, a été confirmé en 2019. Kepnes a sorti le troisième livre de la série plus tôt cette année et est toujours en train d’écrire le livre 4.

Si vous avez déjà lu le troisième roman, vous avez peut-être une idée de la direction que prend l’histoire de Kepnes. Cependant, la série Netflix a tendance à s’écarter du matériel source d’origine, il n’est donc pas clair comment fortement, le quatrième livre influencera la quatrième saison de la série.

Tu Casting de la saison 4 : Qui reviendra ?

Eh bien, vous savez aussi bien que nous que la réponse à cette question dépend de qui sort vivant de la saison 3.

Étant donné que la série parle avant tout de Joe Goldberg, il est probable que Penn Badgley revienne en tant que notre harceleur / tueur en série préféré. Mais nous ne le saurons pas avant la dernière seconde de la saison 3.

Au-delà de cela, nous ne saurons pas exactement qui reviendra jusqu’à ce que nous sachions ce qui se passe à la fin de la troisième saison. Comme les fins des saisons 1 et 2, attendez-vous à d’énormes rebondissements et à des moments explosifs.

Tu Intrigue de la saison 4: Que va-t-il se passer ensuite?

Encore une fois, nous ne saurons pas avec certitude ce qui se passera ensuite avant de voir le dernier épisode de la saison 3.

Le quatrième de Caroline Kepnes Tu Le livre n’est pas encore terminé, les fans n’auront donc qu’à s’asseoir pour attendre et voir ce qui pourrait éventuellement se passer dans le prochain opus.

Si vous avez lu le troisième Tu roman ‘You Love Me’, vous avez peut-être déjà quelques idées et théories sur l’avenir de Joe Goldberg. Mais vu que la série a tendance à changer un peu les romans, les fans de la série télévisée ne pourront pas spéculer tant qu’ils n’auront pas regardé le dernier épisode de la saison 3.

LIRE LA SUITE: Penn Badgley dit que jouer Joe dans You la saison 3 était « difficile » maintenant qu’il est papa

