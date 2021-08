You saison 3 Netflix annonce la première de la troisième saison de « You »

Basé sur le roman policier acclamé écrit par Caroline Kepnes, « You » est devenu l’une des séries les plus réussies et les plus populaires que le catalogue Netflix a présenté, après sa brève présence sur le réseau de télévision Lifetime en 2018. et son renouvellement ultérieur dans le streaming service.

La première saison mettrait en vedette Penn Badgley dans le rôle de Joe Goldberg, un gérant de librairie au charme personnel et à l’apparence charmante qui cache un harceleur dangereux qui développe une forte obsession pour l’un de ses clients.

La deuxième saison de « You » mettrait en vedette Joe déménageant de New York à Los Angeles pour un nouveau redémarrage qui cache son passé sombre, ne se doutant pas que Love Quinn (Victoria Pedretti), la nouvelle cible de son obsession malsaine, est aussi une femme obsessionnelle avec tendances homicides.

Ce serait en janvier 2020 que Netflix a confirmé le développement de la troisième saison de « You », comptant sur le retour de Badgley et Pedretti à leurs rôles respectifs, cependant, la pandémie de Covid-19 aurait causé de graves retards dans le début de leur production, retardant son retour potentiel au streaming d’une année entière.

Netflix a dévoilé un premier aperçu de la troisième saison attendue de « You », confirmant que sa première aura lieu le 15 octobre, en plus de révéler quelques images préliminaires de la série, qui anticipent l’arrivée du nouveau bébé que Love a annoncé que il aurait avec Joe à la fin de la saison précédente

« You » a réussi à captiver ses fans au cours des deux premières saisons grâce à la gestion de la tension et du drame tout au long de son développement, en plus de la performance de Badgley dans le rôle de Joe. La maîtrise avec laquelle des problèmes tels que les abus, les relations toxiques et la santé mentale sont traités a également été notée par les critiques.