You-Ride Amsterdam, à l’examen: les questions que vous nous avez envoyées (et leurs réponses) sur le vélo électrique YouIn

La mobilité électrique est devenue une révolution dans nos villes ces dernières années et une bonne preuve en est la prolifération des scooters et des vélos électriques sur les routes et les trottoirs. Compte tenu du fait qu’ils sont moins courants et plus polyvalents, il est normal que des doutes surgissent autour du vélo électrique. Il y a quelques semaines à peine, nous vous avons suggéré de partir vos questions sur le You-Ride Amsterdam et aujourd’hui nous vous proposons toutes les réponses en vidéo.

Questions-réponses sur YouIn You-Ride Amsterdam, en vidéo

Vous nous avez posé beaucoup de questions sur You-Ride Amsterdam, nous l’avons donc testée pour y répondre. Le premier est essentiel lorsque l’on choisit un vélo électrique: l’autonomie. Cela dépend de plusieurs facteurs, même si la demande que nous donnons au moteur et l’assistance choisie sont déterminantes, bien que dans notre expérience nous avons dépassé 35 kilomètres.

La question suivante concerne la façon dont la batterie se charge. C’est très simple: sur la batterie elle-même il y a un cache, qu’il faudra soulever pour brancher son chargeur très léger.

Mais si au lieu de le charger sur le vélo on veut retirer la batterie, est-il possible de le faire? Oui, ce qui est très utile lorsque nous le laissons dans des endroits comme un garage. Bien sûr, après avoir libéré son mécanisme de sécurité.

La réponse à ces questions, et à bien d’autres que vous nous avez envoyées, vous l’avez dans la vidéo. Merci pour votre participation!