« You »: que s’est-il passé à la fin de la saison 3 et qu’est-ce que cela signifie

ATTENTION, ALERTE SPOILER. La troisième saison de « Tu« Est disponible sur Netflix à partir du 15 octobre 2021 et commence avec Joe (Penn Badgley) et Love (Victoria Pedretti) essayant d’élever leur bébé dans la communauté tranquille de Madre Linda en Californie du Nord. Bien que Joe soit attaché à son nouveau rôle de mari et de père, il ne lui faut pas longtemps pour libérer sa nouvelle obsession : son voisin.

PLUS D’INFORMATIONS: « You », aura-t-il la saison 4 sur Netflix ?

Grâce à un commentaire de Sherry, Love cherche des preuves de la prétendue liaison de son mari avec Natalie Engler. Bien que Joe n’arrête pas de la suivre et de l’enquêter, il l’a rejetée à cause d’Henry. Cependant, lorsqu’il trouve la boîte des affaires du voisin, il devient fou et assassine sa voisine pendant qu’elle lui montre l’endroit qu’il voulait louer pour sa pâtisserie.

Après s’être débarrassé du corps de Natalie, Joe et Love décident de suivre une thérapie de couple. Alors que leur relation semble s’améliorer, ils doivent encore s’assurer que rien ne les relie à la disparition de la femme de Matthew Engler, qui est le principal suspect dans l’opinion publique. Love et Joe prévoient d’utiliser cela à leur avantage, mais finissent par le regretter.

Natalie flirte avec Joe au début de la troisième saison de « You » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE LA SAISON 3 DE « YOU » ?

Lorsque le couple semble enfin s’intégrer dans leur nouveau quartier, Henry tombe avec la rougeole de certains voisins anti-vaccins. Après l’avoir découvert, Love agit à nouveau de manière impulsive et bat le responsable. Bien que l’homme ne meure pas du coup à la tête, il se suicide en découvrant quelque chose d’horrible à propos de son fils.

Pour faire d’une pierre deux coups, Love et Joe s’assurent que tout le monde croit que ce voisin a eu une liaison secrète avec Natalie et qu’après l’avoir assassinée dans un accès de folie, il s’est suicidé. La police clôt l’affaire et les habitants de Madre Linda continuent leur vie, à l’exception de Matthew, qui recueille les vidéos de sécurité de la zone et contacte un autre spécialiste de la technologie pour l’aider à découvrir le vrai coupable.

Alors que Joe devient obsédé par Marienne, sa patronne à la bibliothèque et une ancienne toxicomane essayant de récupérer la garde de sa fille, Love est attirée par le fils de Matthew et trompe son mari. Bien que le protagoniste de « TuIl essaie de résister à ses pulsions, il finit par insister pour entamer une relation avec Marienne.

Love et Joe n’ont plus l’impression d’être des « âmes sœurs », mais l’un ne veut pas perdre sa famille et l’autre ne veut pas déchaîner le « monstre ». Goldberg tente d’avoir l’idée de se séparer de la mère de son fils pour l’empêcher d’assassiner Marienne, et Love décide de séduire Theo pour obtenir des informations sur l’enquête de Matthew.

Les échangistes ne se terminent pas bien lorsque Sherry et Cary découvrent qui sont leurs vrais voisins. Évidemment, ils finissent dans la boîte en verre. Théo les rencontre par hasard, mais son amour ? par Amour, ils ne lui permettent pas de croire qu’elle est une meurtrière et devient sa prochaine victime. Mais Joe le sauve, enfin, plus ou moins.

A la fin de la troisième saison de « TuJoe essaie de demander le divorce à Love, mais elle, qui connaissait déjà Marienne, l’empoisonne avec des fleurs. Alors qu’il est inconscient, elle cite le bibliothécaire avec l’intention de l’assassiner, mais sa gentillesse et l’apparence de sa fille la font changer d’avis.

Quand il se rend compte que le problème est Joe, il décide de le tuer, cependant, il a un antidote et utilise le même poison pour tuer Love. Ensuite, il accuse sa femme de tous les meurtres et feint sa mort pour s’échapper à la recherche de son « âme sœur ».

Love décide de tuer Joe à la fin de la saison 3 de « You ». (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 3 DE « VOUS » ?

Qu’est-il arrivé à Henri ? Pour empêcher son fils d’avoir une vie similaire à la sienne, Joe décide de laisser le bébé avec Dante et son partenaire, qui avaient du mal à adopter et offriront sûrement à Henry un meilleur foyer que Love et Joe.

Sherry et Cary ont-ils réussi à s’échapper de la boîte en verre ? Ils ont réussi à trouver la clé que Love cachait dans la cage et ont utilisé leur épreuve pour gagner en popularité. Vont-ils trahir Joe ? Pour eux comment L’O, qui a réussi à récupérer, le seul responsable était Love. De plus, comme tout le monde, ils croient que Joe est mort.

Où est Marienne ? Elle et sa fille ont disparu après la confrontation avec Love et bien que Joe l’ait cherchée à Paris, vous ne l’avez toujours pas trouvée, alors c’est peut-être le thème central de la quatrième saison de « Tu”. Cependant, acceptera-t-elle malgré tout Joe ? Comment allez-vous expliquer sa mort supposée ? Pouvez-vous lui faire confiance ? Joe trouvera-t-il un autre « One » ?