« You » : pourquoi la saison 5 sera la dernière de la série Netflix

Après le finale intrigante de la quatrième saison de « You »Les fans de la série de thrillers psychologiques développée par Greg Berlanti et Sera Gamble attendent avec impatience un cinquième volet qui continue l’histoire de Joe Goldberg (Penn Badgley), qui a une fois de plus empêché son passé de se révéler.

Le 24 mars 2023, Netflix a renouvelé la production à succès pour une cinquième et dernière saison, c’est-à-dire que les aventures de Joe prendront fin. Utilisera-t-il le pouvoir qu’il a obtenu de Kate pour continuer ses crimes sans être découvert ? Kate deviendra-t-elle sa prochaine victime ou sera-t-elle celle qui l’arrêtera ?

« Joe Goldberg aura-t-il enfin son jour du Jugement dernier ? Les fans du thriller bien-aimé en apprendront bientôt plus sur le sort de Joe quand ‘toi‘ de retour pour une cinquième et dernière saison», peut-on lire dans le communiqué de Netflix. Mais Pourquoi n’y aura-t-il pas plus d’épisodes ?

Kate et Joe sont retournés à New York à la fin de la quatrième saison de « You » (Photo : Netflix)

POURQUOI LA SAISON 5 SERA-T-ELLE LA DERNIÈRE DE « VOUS » ?

Après quatre épisodes réussis, il est temps pour la série basée sur le roman du même nom de 2014 de Caroline Kepnes de dire au revoir par la porte d’entrée. En outre, la déclaration susmentionnée note que la showrunner Sera Gamble se concentrera sur d’autres projets.

« La showrunner Sera Gamble, qui a brillamment dirigé la série à travers quatre saisons fascinantes qui ont séduit le public du monde entier, prend le relais alors qu’elle travaille sur d’autres projets.”.

Cependant, elle continuera d’être la productrice exécutive de « toi», tandis que Michael Foley et Justin W. Lo, également producteurs exécutifs, interviendront en tant que co-showrunners de la série.

« Alors que je m’éloigne du showrunning quotidien pour me concentrer sur de nouveaux projets, je suis extrêmement reconnaissant envers le co-créateur et génie polyvalent Greg Berlanti, Caroline Kepnes, mes amis de Berlanti Productions et Alloy Entertainment, et nos fidèles partenaires de Warner Bros. et Netflix.Gamble dit.

Il a également ajouté : « Faire le spectacle aux côtés de nos scénaristes, producteurs, réalisateurs, acteurs et équipes a été un honneur et ridiculement amusant. Et je me sens chanceux d’avoir travaillé avec un artiste aussi réfléchi et talentueux que Penn Badgely. Je suis fier de ce que nous avons tous accompli et je me sens privilégié de passer le flambeau. Je suis ravi de regarder et de soutenir l’équipe « You » alors qu’ils amènent le voyage de Joe Goldberg à sa conclusion délicieusement tordue.”.

COMMENT VOIR LA SAISON 4 DE « YOU » ?

La quatrième saison de « You » est disponible sur Netflix à partir du jeudi 9 février 2023Par conséquent, pour voir les nouveaux épisodes de la série, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plateforme de streaming populaire.