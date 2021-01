You NETFLIX: Une date de sortie pour la saison 3 ? Les dernières infos

L’attente continue car la saison 3 de You n’arrivera pas à Netflix en 2021

Bonjour, chers fans. Nous sommes de retour avec une nouvelle malheureuse, la production de la saison 3 de You est en cours, mais la nouvelle saison de la série originale de Netflix ne sera pas présentée en février 2021.

La saison 3 de You malmenée par le COVID

You, mettant en vedette Penn Badgley, a récemment commencé la production après avoir été arrêtée au début de l’année dernière à cause de COVID-19. Nous sommes tous reconnaissants aux acteurs et à l’équipe de continuer à filmer et à monter ce qui sera certainement une saison extraordinaire, mais de qui se moque-t-on ? Le suspense est en train de nous tuer !

Tout le monde s’attendait à une date de sortie fin 2020 puisque les deux premières saisons du drame psychologique ont été diffusées sur Netflix en décembre 2018 et de nouveau en 2019.

Honnêtement, après une année assez difficile, You season 3 aurait été le parfait cadeau de Noël 2020 ! Mais la sécurité des acteurs et de l’équipe est la priorité, c’est pourquoi la production a été arrêtée pour assurer la sécurité de tous.

Début novembre 2020, comme vous pouvez le voir sur le tweet ci-dessous, le compte Twitter officiel de You a fait savoir au monde entier que la production avait repris ! Maintenant, ce n’est plus qu’une question de temps.

We recommend you stay at least 6 feet from Joe Goldberg at all times. YOU S3 is back in production. pic.twitter.com/d7AifniC99 — YOU (@YouNetflix) November 2, 2020

Quand sort la saison 3 de You sur Netflix ?

Ce n’est pas parce que la production est en cours que nous devons nous attendre à ce que de nouveaux épisodes sortent bientôt. Un bon travail prend du temps, et les fans veulent que la saison 3 de You soit la meilleure à ce jour ! Alors, soyons un peu patients.

Cependant, je mentirais si je disais que je ne suis pas pressé de faire une mise à jour. Tout ce que moi, et les autres fans de You, voulons, c’est une annonce de la date de sortie. Et d’accord, une bande-annonce serait aussi géniale ! Quand pouvons-nous nous attendre à cela ?

What’s On Netflix a partagé un scoop ! Selon la source, la production pour la saison à venir est censée se terminer en avril 2021.

Cela ne veut pas dire que nous devons nous attendre à une sortie au printemps 2021 ou même à l’été 2021. Le travail n’est pas terminé une fois la production terminée. Mettez plutôt vos attentes entre le début et la fin de l’automne.

Quand pensez-vous que la saison 3 de You sera présentée en première ? Nous vous tiendrons au courant de tous les autres détails dès qu’ils feront surface !