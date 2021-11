« You » : la véritable histoire des anti-vaccins de Madre Linda

L’un des arcs les plus discutés de la troisième saison de « Tu« Tournait autour de la rougeole contractée par Henry, le fils de Joe et Love, et qui a conduit à un autre crime pour le dossier familial Queen-Goldberg : quand Love a découvert que les filles de Gil, l’un de ses voisins à Madre Linda, avaient infecté son bébé, elle a réagi comme elle seule savait comment le faire.

Gil a avoué Le voit que lui et sa femme, Margaret, étaient anti-vaccins, sans même se douter qu’en se retournant, le boulanger le frapperait avec un rouleau à pâtisserie sur la tête. Le reste appartient à l’histoire.

Comme la dernière saison de « Tu« A été libéré au milieu de la pandémie de COVID-19, on pourrait penser que cette histoire a été inspirée par le virus, car de nombreuses personnes sont apparues qui ne voulaient pas recevoir le vaccin. Cependant, la showrunner Sera Gamble a précisé quelle était la véritable inspiration derrière ce complot.

Bouleversé. L’amour ne pouvait pas pardonner à Gil d’avoir mis son fils nouveau-né en danger (Photo: You / Netflix)

LES ANTI-VACCINS « VOUS »

Lors d’une conversation avec TVLine, Gamble a reconnu que lorsque le développement du scénario de la troisième saison a commencé, en février 2020, les scénaristes ont parlé de COVID-19, bien que principalement du côté de savoir s’il atteindrait les États-Unis, pas comme un arc de « Tu”.

« Cette histoire (anti-vaccin) n’était pas une réponse à COVID ou à la conversation sur les vaccins, en particulier au cours des derniers mois. Au contraire, nous avons tous été très surpris de voir à quel point ils étaient liés à l’épisode.», a-t-il indiqué.

Le showrunner a déclaré que l’idée de l’enfant non vacciné propageant une maladie à un mineur plus petit venait en fait des mêmes écrivains, lorsqu’ils parlaient de leurs plus grandes peurs.

« Rien n’est plus terrifiant pour les parents que l’impuissance d’avoir un enfant malade. Dans le cas de notre émission, nous avons dû nous demander : qu’est-ce qui ferait que l’Amour frapperait quelqu’un à la tête et l’enfermerait dans la cage ? Faites du mal à votre bébé« Il ajouta.

À l’hôpital. Joe et Love craignaient pour la vie d’Henry après avoir contracté la rougeole. La forte fièvre a forcé son hospitalisation (Photo : You/Netflix)

Sur 10 épisodes, la troisième saison de « Tu» Est disponible sur Netflix à partir du vendredi 15 octobre.

