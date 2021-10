« You », aura-t-il la saison 4 sur Netflix ?

La troisième saison de « Tu« Créé sur Netflix uniquement le vendredi 15 octobre 2021, mais les utilisateurs de la populaire plate-forme de streaming et les fans de la série mettant en vedette Penn Badgley et Victoria Pedretti demandent déjà un quatrième versement.

Dans les premiers épisodes de la fiction à suspense psychologique développée par Greg Berlanti et Sera Gamble, une gérante de librairie, obsédée par un écrivain en herbe, commence à lever les obstacles qui le séparent d’elle. Dans la deuxième saison, Joe a déménagé à Los Angeles pour oublier l’amour, trouver une nouvelle vie et tout laisser derrière lui, mais ce n’est pas facile pour un romantique à mort.

Alors que dans le troisième volet de « Tu« Déjà mariés avec un bébé, Love et Joe essaient de mener une vie normale dans la banlieue aisée de Madre Linda. Mais il est difficile de se débarrasser des vieilles habitudes. Y aura-t-il donc une quatrième saison ?

« VOUS » AUREZ UNE AUTRE SAISON ?

La reponse courte est oui. La série basée sur les livres « Tu« Et » Corps Cachés » de Caroline Kepnes a été renouvelé par Netflix peu avant la première du troisième lot d’épisodes. « En lisant le roman de Caroline, Greg et moi sommes devenus instantanément obsédés par Joe Goldberg et sa vision du monde tordue », a déclaré la productrice exécutive Sera Gamble.

« Et ça a été excitant de voir Penn mener Joe dans une vie effrayante mais captivante. Nous sommes profondément reconnaissants que Netflix lui a montré un tel soutien monumental, et que les gens du monde entier ont aimé regarder Joe vraiment foirer au cours des 3 dernières saisons. Toute l’équipe You est ravie d’explorer de nouvelles facettes sombres de l’amour dans la saison 4. ″

Et apparemment dans le dernier chapitre de la troisième saison de « Tu», Nul doute que les choses vont encore s’assombrir, d’autant plus que Joe rêve de son avenir avec Marienne. Que va-t-il se passer dans le prochain opus ?

Les créateurs n’ont pas encore partagé d’informations sur l’intrigue des nouveaux épisodes, mais cela comprendra sûrement plusieurs décès liés à l’obsession et aux ruses de Joe pour dissimuler les meurtres.

Pour l’instant, on sait que la quatrième saison de « Tu« Sera produit par Berlanti Productions et Alloy Entertainment en association avec Warner Bros. Television. Berlanti, Gamble, Sarah Schechter, Leslie Morgenstein, David Madden, Gina Girolamo, John Scott, Neil Reynolds, Michael Foley et Justin Lo sont également producteurs exécutifs.

Joe et Love essaient d’être une famille ordinaire pour le bien de leur fils Henry (Photo: Netflix)

QUAND « VOUS » SERA-T-IL SORTIE DE LA SAISON 4 ?

La quatrième saison de « Tu« N’a pas encore de date de sortie officielle dans Netflix, mais il est fort probable que les nouveaux épisodes arriveront sur la plate-forme fin 2022.