You 4 : nouvelles images de la série Netflix et personnages confirmés

Des photos de Penn Badgley sur le plateau de Londres révèlent l’identité de sa nouvelle obsession. Comment l’histoire va-t-elle continuer après le départ de Victoria Pedretti ?

©NetflixVous revient avec une quatrième partie sur la plateforme de streaming.

Depuis sa création originale en 2018, Tu est devenu l’un des grands phénomènes de Netflix. Cette première saison a complètement révolutionné les abonnés de la plateforme de streaming. diffusion: Est-il possible de sympathiser avec un intimidateur ? Sous cette question, l’histoire a doublé son pari et a créé deux saisons supplémentaires qui ont changé à la fois ses emplacements et sa distribution. Et la quatrième versementCe ne sera pas différent à cet égard.

La série tourne autour Joe Goldberg: ce qui commence comme une rencontre rêvée entre un jeune écrivain et un vendeur de librairie, se transforme en une sombre obsession qui révèle qu’en réalité cet homme est obsessionnel et dangereux. Basé sur le roman de Caroline Kepnes, l’adaptation introduite pour la première fois Beck (Elisabeth Lail)pour ensuite laisser place à l’Amour (Victoria Pedretti).

Alerte spoil! La fin de la troisième saison a laissé tout servi pour un renouvellement de la série. C’est que son protagoniste a finalement assassiné Love, son partenaire. Ce n’est pas tout : la maison qu’ils partageaient ensemble dans une nouvelle ville a explosé, il a laissé son fils entre les mains d’une connaissance et il s’est enfui à Paris pour se lancer à la recherche de sa nouvelle obsession : Marienne (Tati Gabrielle). Ainsi, la quatrième partie se déroulera en Europe, précisément dans des lieux de Londreschangeant complètement l’identité de la série.

Cela signifie un nouveau départ pour Joe Goldberg, le personnage de Penn Badgley qu’il laissera son passé derrière lui, probablement pour adopter une identité différente. Ce mardi, Netflix a repris les enregistrements de la série et dévoilé de nouveaux détails de cette saison au passage. Leur changement de look c’est un fait : ses cheveux ont changé de style, il a laissé pousser sa barbe et maintenant il porte un costume. Mais l’essentiel se répète, puisque les photos sur le plateau montrent Joe courir après une autre femme qui porte une robe courte.

Il s’agit de Tilly Gardienl’actrice qui a brillé pendant plus de 300 épisodes dans EastEnders. Elle était la plus jeune choisie parmi tous les artistes britanniques qui ont postulé pour être vedette Tu. Ce n’est pas tout! Parce qu’il a également été annoncé qu’il participerait Darius Manteauxl’interprète qui a agi dans Rue du couronnement Oui Ève Austinde Emmerdale. Bien que cela n’ait pas été confirmé, ils pourraient également rejoindre le casting Ed Speelersde Downton Abbey Oui Étranger. Il ne reste plus qu’à attendre l’annonce officielle !

