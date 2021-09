You 3 : Joe et Love affrontent leurs obsessions et sont en danger dans la nouvelle bande-annonce

vous 3 C’est juste au coin de la rue. La sinistre série qui a su captiver des millions de personnes à travers le monde revient avec sa saison 3 et, oui, on est déjà en mesure de dire qu’elle sera bien plus complexe que les précédentes. Netflix vient de sortir le trailer de la livraison et les premiers conflits qu’ils auront sont entrevus Joe et Le voit. Rappelez-vous que dans la finale de la saison 2, le couple décide de commencer une nouvelle vie ensemble maintenant qu’ils sont dans une douce attente.

Il y a quelques jours, la plateforme a annoncé que le nom de l’enfant sera HenriMais votre présence ne suffira pas à garder ces deux tueurs ensemble. A en juger par les scènes dévoilées dans le dernier aperçu, la paix ne régnera dans sa maison que quelques instants. En fait, Joe commencera à être obsédé par un voisin et reprendra son modus operandi de harceleur macabre. Seulement, maintenant, l’Amour sera beaucoup plus conscient de ses actes.

La nouvelle obsession de Joe Goldberg sera son voisin (Photo : Netflix)



D’un autre côté, la bande-annonce montre également que le couple va essayer de faire une thérapie pour faire face à leurs problèmes, mais bien sûr cela ne suffira pas non plus. De plus, leur passé les hantera et ils devront lutter contre le danger qui surviendra à plus d’une occasion. Leur impunité sera à deux doigts d’être brisée et leurs masques peuvent tomber à tout moment.

Bande-annonce complète de vous 3







Saison 3 de Tu mettra en vedette de nouveaux personnages, en plus de la participation de ses protagonistes, Penn bagdley et Victoria Pedretti. En fait, l’obsession de Joe Goldberg, cette fois, sera son voisin appelé Nathalie Engler, joué par l’actrice Michaela Mcmanus. Pendant ce temps, un rôle extrêmement important sera celui du détective Falco, joué par Scott Speedman, et il ne fait aucun doute qu’il suivra les traces de Love et Joe.

vous 3 revient à l’écran Netflix avec le script de Greg Berlanti et Sera Gamble et sera diffusée prochainement sur la plateforme de streaming 15 octobre. Il faut dire que c’est l’une des productions les plus populaires du service et les plus attendues. Son dernier opus a été vu en 2019 et il n’est pas encore confirmé s’il y aura une nouvelle saison après la prochaine.