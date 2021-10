« You » 3 : Date de sortie et ce qu’on verra cette saison

L’une des séries les plus attendues par les fans de suspense vient de débarquer dans Netflix, après plus d’un an après avoir sorti son deuxième opus. On parle de « You », la production acclamée de la plateforme de streaming qui promet de faire trembler le Top 10 carrousel avec une troisième saison qui en laissera plus d’un sans voix avec ses fortes doses de toxicité et de sang.

En raison des restrictions imposées par le Covid-19, l’émission a vu sa production retardée et a laissé le public impatient de suivre l’histoire de Joe Goldberg depuis 2018. La série créée par Greg Berlanti et Sera Gamble présentera les assassins les plus charismatiques de Netflix devenir parents et essayer de mener une vie « normale » dans un nouveau quartier, où apparemment le futur papa trouvera une nouvelle victime.

Comme vous vous en souvenez, « You » met en vedette les étoiles Penn Badgley et Victoria Pedretti, qui joue Joe Goldberg et Love Quinn, respectivement. De même, la série est basé sur le roman à succès de 2016 « Hidden Corpses » de l’écrivain Caroline Kepnes.

La troisième saison de « You » est l’une des premières les plus attendues de Netflix (Photo: Netflix)

QUAND LA SÉRIE EST-ELLE SORTIE ?

Saison trois de « You » arrivé à la plate-forme Netflix ce vendredi 15 octobre à 02h00. Comme dans les éditions précédentes, il compte 10 épisodes qui sortiront ensemble en même temps.

Victoria Pedretti dans l’épisode 10 de la saison 3 de « You » (Photo : Netflix)

QU’EST CE QU’ON VERRA DANS LA TROISIÈME SAISON?

La fin du deuxième volet montrait le couple vivant dans un beau quartier de Los angeles, attendant l’arrivée de son premier-né. La petite émotion de Joe s’est aussi révélée lorsqu’il s’est découvert dans cette nouvelle scène avec sa petite amie sadique, presque aussi diabolique que lui, car il a trouvé une nouvelle victime qui habite seulement à quelques mètres de chez lui.

La troisième saison a une longue liste de nouveaux personnages qui donneront vie, pour la plupart, aux voisins des jeunes parents. Le nom de la malheureuse qui sera L’obsession de Joe est Natalie, une femme sociale et professionnelle prospère qui est mariée à un homme puissant; cependant, son apparence parfaite ne sera pas tout à fait crédible pour le tueur en série, qui espère découvrir ce qu’il cache.

Natalie est jouée par l’actrice Michaela McManus, également connue pour son travail sur « One Tree Hill » et « Chroniques de vampires ».

Alors que l’histoire de la nouvelle victime est intéressante, la plus attendue de la saison est l’arrivée du bébé, qui s’appellera Henri. Ce petit être va changer la vie de ses parents, du moins c’est ce qu’on attend. « Et je mentirais si je disais que l’idée d’un mini-moi est purement excitante et incontestée. Disons que j’attends de vous que vous fassiez ce que je dis et non ce que je fais. Mais pour toi je peux changer », tu entends dire à Joe dans la remorque.

Il ne reste que quelques heures pour savoir si cela se produira vraiment. Pour l’instant, l’avancée de la nouvelle saison reflète de fortes doses de sang et de suspense qui ne semble pas être le meilleur environnement pour l’arrivée d’un bébé.

Joe Goldberg avec son petit-fils Henry (Photo : Netflix)

