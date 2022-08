Yoshida de Sony retweete au hasard un article sur le remake de Legend Of Dragoon

Il y a beaucoup à discuter de la joie de jouer à des aventures à l’ancienne et de ce que la majorité des joueurs peuvent attendre d’eux lorsqu’ils naviguent dans des combats et des énigmes bien connus.

Il existe plusieurs jeux que les passionnés aimeraient voir remasterisés, même si cela fait des siècles depuis la sortie originale, allant des jeux en monde ouvert plus longs aux défilements latéraux plus courts.

L’un de ces jeux est The Legend of Dragoon, un RPG qui avait une durée de lecture exceptionnelle de plus de 48 heures lors de son lancement sur PS1 en décembre 1999.

Les fans réclament une suite de Legend of Dragoon depuis des années. Récemment, apparemment à partir de rien, Shuhei Yoshida de Sony a republié un tweet de Dennis Martin, l’un des premiers compositeurs, à propos de cette étape importante.

Le tweet initial a été publié le 3 décembre 2019 et il était rempli d’éloges pour l’équipe avec laquelle Martin avait collaboré. Il a dit qu’il aimait écrire la partition et réfléchit encore à sa participation.

Il a également remercié tout le monde pour ses meilleurs vœux pour le jalon du jeu. Bien que The Legend of Dragoon ait reçu l’amour des développeurs et des joueurs pendant très longtemps, le rapport de Yoshida du 7 août, trois ans plus tard, manque de commentaires supplémentaires.

Un remake a souvent été lié à Sony et Bluepoint Games, et il y a aussi une pétition appelant à un remake de Legend of Dragoon qui se répand.

The Legend of Dragoon offre de nombreuses choses à fournir avec un conte à quatre disques, des protagonistes aux histoires fascinantes et de nombreuses possibilités de personnaliser l’expérience de jeu, telles que les divers combos d’attaques imaginables.

Bien qu’il ait coché plusieurs des mêmes cases que d’autres remakes de Bluepoint Titles, tels que Demon’s Souls et Shadow of the Colossus, c’est l’un des nombreux Playstation jeux qui n’ont pas reçu de prequel.

Avec ce message, de plus en plus de rumeurs de redémarrage se répandent dans l’espoir que cela se produise. Cependant, étant donné la jouabilité actuelle du jeu original, toute information sur The Legend of Dragoon est la bienvenue pour le moment.