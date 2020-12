Yoel Romero veut travailler pour le combat pour le titre chez Bellator

Le renvoi de l’UFC a été une surprise non seulement pour les fans de MMA, mais aussi pour Yoel Romero. Cependant, le Cubain a rejoint Bellator MMA quelques jours après sa libération et veut maintenant y trouver une chance de titre. Il y a déjà un adversaire possible pour ses débuts au Bellator. L’ex-star de l’UFC Anthony « Rumble » Johnson. Selon Romero, la probabilité de ce duel est très élevée.

Dans une interview avec le journaliste d’ESPN Ariel Helwani, Romero a également parlé de son licenciement de l’UFC. «J’ai continué à m’entraîner dur pour être prêt. Nous avons pensé à un combat poids lourd moyen ou léger en janvier ou février. Nous voulions un combat contre un des 3 meilleurs adversaires de l’une des deux catégories de poids. Mes managers l’ont expliqué à la salle de conférence de l’UFC. Mais l’UFC voulait que je combatte Uriah Hall ou Derek Brunson. Nous leur avons expliqué qu’il ne servait à rien de combattre ces gars pour moi. La façon dont je me suis entraîné, je voulais avoir un combat ou deux contre les meilleurs adversaires et ensuite obtenir un combat pour le titre. Pour moi, se battre contre les gars des derniers rangs aurait été un pas en arrière. «

Romero était autrefois répertorié comme l’un des meilleurs poids moyens du monde. Cependant, le joueur de 43 ans a perdu quatre de ses cinq derniers combats. Dans son dernier combat, il a défié Israël Adesanya pour le titre des poids moyens. Romero a déçu le combat avec peu d’actions offensives et des tactiques très défensives. Il a perdu le combat à l’unanimité aux points.

« Ils nous ont proposé de combattre Johnny Walker dans la division des poids lourds légers », a déclaré Romero à propos des négociations avec l’UFC. «Nous leur avons dit que nous voulions Dominick Reyes, Glover Texeira, Thiago Santos ou Anthony Smith comme adversaires dans la division des poids lourds légers. Cela allait et venait et à la fin, nous ne pouvions tout simplement pas être d’accord. L’UFC a alors décidé de tirer. «

Romero est enthousiasmé par la catégorie des poids lourds légers chez son nouvel employeur Bellator MMA. «Bellator a beaucoup d’excellents athlètes légers et lourds. Il y a tellement de possibilités et de perspectives pour de grands combats. Nommer un nom de cette classe maintenant serait de la pure spéculation. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les coulisses en ce moment dont je ne peux pas parler pour le moment. «

Interrogé sur Anthony Jonhnson, Romero a déclaré: « Mais il y a 90% de chances qu’il soit le premier à affronter Yoel Romero au Bellator ».

Johnson a déclaré mercredi à ESPN: «J’ai le plus grand respect pour Yoel. Quand nous nous battons, nous nous battons. Si cela devait arriver, je l’attends avec impatience. »

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂