Yoel Romero avant l’accord avec Bellator MMA

Bellator MMA a débarqué le prochain gros poisson. Après l’annonce récente de la signature d’Anthony « Rumble » Johnson, le double challenger au titre Yoel Romero suit. Le joueur de 43 ans aurait convenu de plusieurs combats avec Bellator MMA et ferait ses débuts dans les poids lourds légers.

Il y a une semaine, la collaboration entre le médaillé d’argent cubain et l’UFC a pris fin. Bien que le joueur de 43 ans ait encore eu trois combats dans son contrat, l’UFC s’est séparé du « Soldier Of God ». Selon le président de l’UFC, Dana White, une décision sportive car Romero avait perdu quatre de ses cinq derniers combats.

Maintenant, le lutteur a trouvé une nouvelle maison: Bellator MMA. Là, Romero débutera comme un poids lourd léger l’année prochaine. C’est le troisième ajout notable à la catégorie de poids en six mois avec d’anciens combattants de l’UFC, après la signature de Corey Anderson et Anthony Johnson.

Le redémarrage dans une nouvelle catégorie de poids arrive au bon moment pour Romero. Parce que le Cubain a eu peu de chance avec les juges des poids moyens dans le passé et a dû admettre sa défaite aux points lors de ses trois derniers combats, le champion Robert Whittaker, le challenger Paulo Costa et le champion Israel Adesanya, avec les combats contre Whittaker et Costa également pour le Cubain aurait pu être noté.

De plus, les problèmes de poids au combat ont augmenté ces dernières années, ce qui a amené Romero au titre par intérim et à une chance de titre à l’UFC.

