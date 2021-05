« Yo soy Betty, la fea »: la demande inhabituelle de Jorge Enrique Abello pour la fin de la telenovela

« Je suis Betty la moche», Une telenovela colombienne a connu un grand succès international car elle a été diffusée dans plus de 180 pays, doublée en 25 langues et adaptée près de 30 fois dans le monde. Créée par Fernando Gaitán, la série a brisé différents stéréotypes et transformé ses personnages en icônes populaires telles que Beatriz Pinzón et Armando Mendoza.

« Je suis Betty la moche« est l’histoire de Beatriz Pinzón, jeune et brillante économiste, mais victime de ridicule pour son apparence physique, qui tombe amoureuse de son patron, Image de balise Armando Mendoza, qui au début ne la regarde que comme son ouvrière, jusqu’à ce que peu à peu il commence à ressentir de l’amour pour elle, malgré son engagement.

L’histoire de « Je suis Betty la moche« créée il y a 21 ans et était la telenovela qui a marqué toute une génération de l’histoire de Beatriz, une femme ordinaire qui entre dans l’industrie de la mode et de la beauté, où bien que classée comme laide, elle parvient à faire la différence par son intelligence, ce qui la conduit à conquérir le cœur de Armando.

C’était à la fois le succès de « Je suis Betty la moche » qui avait une deuxième partie qui s’appelait « Mode éco », dans laquelle la vie conjugale de Beatriz Oui Don Armando. Le plus drôle était quand à la fin de la première partie du feuilleton, l’acteur Jorge Enrique Abello, a fait une demande qui ne pouvait pas passer inaperçue par les médias. Nous vous en disons un peu plus sur votre demande.

DEMANDE INHABITUELLE DE JORGE ENRIQUE ABELLO POUR LA FIN DE «I AM BETTY, LA FEA»

Je suis Betty, la moche est avec Ana María Orozco et Jorge Enrique Abello, avec les participations antagonistes de Natalia Ramírez, Lorna Paz, Luis Mesa et Julián Arango. | Crédit: RCN / YouTube

Jorge Enrique sur ton compte instagram a une mini-série d’entretiens avec des personnes célèbres dans différents domaines du divertissement. Dans cet espace, il a décidé de parler avec Patrick Delmas (Le Français) avec qui il a partagé l’écran du feuilleton et qui voulait emporter l’amour de Betty depuis qu’il l’a rencontrée à Carthagène.

Don Armando Oui Michel « le Français » Ce sont eux qui se sont affrontés à la fin du feuilleton pour voir qui restait avec le cœur de Beatriz Pinzón. Mais dans la vraie vie, ceux qui ont joué ces personnages ont montré lors de leur rencontre qu’ils entretenaient de bonnes relations, ils ont commencé à se souvenir d’anecdotes et à parler de certaines choses dans le feuilleton.

Dans le public des derniers chapitres de ce feuilleton vedette, il y avait beaucoup de différends entre les parties. Il y avait ceux que tu voulais Betty terminez votre histoire heureuse avec Don Armando et l’autre côté était dans la position qu’ils voulaient Beatriz restera avec Le français parce qu’en fin de compte Don Armando Il a seulement pris soin de la blesser et de la rabaisser pendant longtemps.

Dans cet espace pendant que les acteurs parlaient, un disciple leur a posé une question intéressante: Quelle fin aurais-tu préféré pour la vilaine Betty?, sans hésiter Patrick a répondu qu’il aurait voulu Betty Reste avec lui. Tandis que pour sa part Abello curieusement d’accord avec cette réponse.

Jorge a commenté que le roman doit avoir culminé avec Betty et le français ensemble ont même mentionné « Je l’ai proposé », détaillé avec qui il a parlé Fernando Gaitan pour qu’à la fin du feuilleton il laisse Betty Cela se terminera par les Français.

« Ils allaient me lyncher, les gens étaient tellement en colère contre la façon dont je m’étais comporté avec Betty, alors je suis allé au bureau de Fernando et je lui ai dit ‘laissez-le partir avec les Français, il est parfait, il est blond, mince, il l’aime. Si je sors dans la rue, ils me lynchent ‘ Express Abello.