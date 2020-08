Yo-kai Watch Jam -Yo-kai Academy Y : une nouvelle vidéo pour vous faire languir

Voici une nouvelle vidéo intéressante de l’un des jeux les plus attendus du moment par les joueurs de Nintendo Switch. Elle a été publiée directement sur YouTube par Level-5. Il s’agit de Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y – Waiwai Gakuen Seikatsu, qui sortira le 13 août 2020 au Japon.

En bref, on peut voir quelques scènes inédites de ce titre prometteur. Nous laissons ci-dessous:

Yo-kai Watch Jam – Yo-kai Academy Y : Wai-Wai Gakuen Seikatsu se déroule dans une ville académique géante. Elle offre un peu de tout, des cafés aux régions désertiques à explorer. Les choses que vous pouvez faire pendant vos jours de liberté à l’académie changent tous les jours, c’est pourquoi le jeu vous encourage à explorer différentes options.

Il met en scène huit personnages principaux qui sont des étudiants de l’école. En outre, vous pouvez vous lier d’amitié avec plus de 600 amis dans le jeu. L’objectif est de devenir l’enfant le plus populaire de l’école, et vous y parviendrez en vous faisant des amis et en participant à des événements. Le jeu compte 400 clubs différents auxquels vous pouvez participer. Cela va des grands clubs populaires aux clubs super obscurs.

La bande-annonce montre également à quoi ressemble le combat dans le jeu. Il s’agit en fait d’un simple système de beat ’em up , mais le studio y rajoute une notion de capacité et de transformations spéciales.