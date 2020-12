Yo Gotti prend le travail du Père Noël sur « Wish List » Single

Si vous n’êtes pas encore entré dans l’esprit des fêtes, Yo Gotti a le clip qu’il vous faut. Le rappeur a partagé son dernier single « Wish List » vendredi 18 décembre où il a réfléchi sur sa jeunesse tout en déposant un visuel qui montre les bas des communautés économiquement marginalisées. Sur le morceau produit par Ben Billions et CuBeatz, Gotti se qualifie lui-même de « héros du capot » comme Santa Clause, et il double ce sentiment dans le clip. Dans le clip, le rappeur livre un camion de cadeaux aux enfants, montrant qu’il n’est pas aussi dur sur les bords que certains l’ont pensé.

Nous en recevrons bientôt plus de Yo Gotti, bien que sous la forme d’un mémoire. Il a été récemment révélé que Roc Nation a lancé une empreinte avec Random House Publishing, et il est rapporté que Gotti est sur le point de publier son livre via le tout nouveau Rock Lit 101. Consultez la « Wish List » de Yo Gotti et partagez vos pensées.

Paroles de citations

Je suis le Père Noël noir, mec, tu sais que ce n’est pas une putain de moi (tu le sais)

Un quart de moulin passé juste là où se trouvent les tranchées (Frrp, bip)

Ouais, j’ai mis des vélos dans mon capot et mis des téléviseurs sur le mur (mur)

Entré comme si c’était Noël quand ils ont brûlé mon pote (allons-y)

