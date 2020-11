Yin et Yang, le négatif et le positif

Yin et Yang sont deux mots d’origine chinoise ancienne qui déterminent les pôles positifs et négatifs de l’énergie de l’Univers. Le Yin est négatif, vient de la terre et se dilate facilement. Yang est positif, concentré et vient de l’espace.

L’énergie féminine est Yin et l’énergie masculine est Yang. Il est important de dire que cela ne signifie pas que la femme est négative, car dans les deux nous trouvons l’énergie polaire, c’est-à-dire que l’homme est yang et a le Yin et la femme est le Yin mais a le Yang. Le Yin et le Yang sont les bras de l’univers, tout ce qui existe a une combinaison de ces énergies et l’équilibre est dans cette combinaison. Il n’y a pas de Yin ou de Yang absolu, chacun a une fraction de l’autre.

Dans notre corps, nous représentons facilement ces énergies en attribuant le rouge au Yang (énergie solaire) et le bleu au Yin (énergie lunaire), dans la symbologie chinoise nous avons le noir avec le Yin et le blanc avec le Yang.

Dans le tarot, si on regarde de près la lame de la voiture, on aura deux chemins, un cheval Yin (rouge) et l’autre Yang (bleu), sont des directions différentes qu’il faut choisir laquelle prendre.

En revenant au corps humain, observez votre visage, plus précisément les yeux, le nez et la bouche, voyez comment ils se répartissent et s’ils sont très proches vous êtes tournés vers l’énergie Yang et s’ils sont plus éloignés vous serez plus Yin. La langue, les pieds et la peau peuvent également être vus dans le concept de plus rouge ou plus pâle.

Pour une vie plus équilibrée, vous devez garder ces énergies en parfait équilibre, ne jamais perdre contre l’une d’elles, toujours suivre le chemin du milieu (ou neutre) et utiliser des méthodes telles que la méditation et la nourriture pour rester équilibré.

En acupuncture, les aliments sont divisés en fonction de leurs couleurs: les légumes verts sont bons pour le foie, la vésicule biliaire et le sang; les rouges pour le cœur et l’intestin grêle; Les blancs stimulent les poumons et le gros intestin; les jaunes sont excellents pour l’estomac, les yeux, la peau et la rate et enfin les foncés sont liés aux reins, à la vessie, au cœur et à la circulation.

Un conseil est de surveiller votre pouls; si vous êtes plus accéléré, vous devez manger de la nourriture Yin, par contre si votre pouls est moins accéléré, vous serez Yin, donc besoin de nourriture Yang.

YANG Viande rouge Animaux Eau Frites Céréales Salées Sel Œufs

YIN Viande blanche Légumes Jus de fruits Bonbons bouillis Légumes Sucre Café

Il est important de dire que seul un expert peut conseiller une alimentation efficace et correcte et que le tableau ci-dessus cherche uniquement à démontrer la fonction Yin / Yang de chaque aliment et suggère un moyen d’équilibrer ces énergies. En cas de besoin effectif, consultez un professionnel qualifié.