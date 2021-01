YG. Dua Lipa, & More Headline Spécial de la Saint-Sylvestre « Hello 2021 » sur YouTube: regardez maintenant

Bonjour 2021, au revoir 2020!

Le festival habituel et la folie en plein air qui se déroule le soir du Nouvel An ont été quelque peu fermés en raison de la pandémie en cours. Cependant, les amateurs de musique live ont droit à des émissions virtuelles qui ne leur coûtent rien dans le confort de leur foyer. Il existe quelques options de divertissement pour le réveillon du Nouvel An, et YouTube propose son propre programme à la fête. Cette année, dans le cadre de la série YouTube Originals, le géant du streaming publie une série en cinq parties intitulée « Hello 2021 ». « Avec le monde prêt à passer une année extrêmement difficile, YouTube utilisera sa portée mondiale pour célébrer l’espoir et la promesse de 2021 », a déclaré Susanne Daniels, responsable mondiale du contenu original de YouTube dans un communiqué de presse. En plus de la sortie américaine, il y aura également «Hello 2021: UK», «Hello 2021: Korea», «Hello 2021: Japan» et «Hello 2021: India». Ces événements marqueront tous le début de la nouvelle année dans le monde entier. « Nous sommes impatients de clôturer le livre sur 2020 et d’organiser une célébration mondiale dont notre communauté YouTube pourra profiter en toute sécurité depuis chez elle », a poursuivi Daniels. Le spécial de la Saint-Sylvestre «Hello 2021: Amériques» commence à 22h30 HNE et est organisé par Storm Reid et Juanpa Zurita. YG devrait se produire, avec Dua Lipa, J Balvin, Karol G et Kane Brown. YG a récemment vu une augmentation des flux pour son single « FDT » après l’élection qui a poussé la chanson au numéro un sur iTunes. Matthew McConaughey, RuPaul, Demi Lovato, Jimmy Fallon et d’autres devraient également faire des apparitions. Découvrez-le ci-dessous.