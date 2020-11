YFN Lucci souhaite à Reginae Carter un joyeux anniversaire: « Fine A ** Girl »

YFN Lucci souhaite à Reginae Carter un joyeux 22e anniversaire sur Instagram après sa fête d’anniversaire étoilée, confirmant que les deux sont de retour ensemble.

Malgré le COVID-19, Reginae Carter a tout mis en œuvre pour sa 22e fête d’anniversaire de stars à Atlanta le week-end dernier. Après la fête, YFN Lucci s’est rendu sur Instagram pour souhaiter un joyeux anniversaire à Carter – confirmant que la paire est très probablement de retour ensemble. Alors que les fans soupçonnaient déjà que les deux avaient réconcilié leur relation, rien n’est officiel jusqu’à ce que ce soit officiel sur Instagram, amirite? «HAPPY BDAY FINE ASS GIRL», il a sous-titré deux photos de Carter – l’une, une photo d’elle en robe rouge, l’autre d’elle posant pour sa bannière d’annonce de fête d’anniversaire. Bien qu’elle ait juré de quitter tous les rappeurs en avril après la séparation de Carter et Lucci à la fin de 2019, les deux ont ensuite été vus en vacances ensemble et se tenant publiquement la main au début de novembre 2020. Il était clair que les deux travaillaient sur des choses ou étaient complètement de retour ensemble. Au cas où vous l’auriez manqué, ça a été une grande année pour la vie personnelle de Carter. Non seulement Lucci et elle ont réussi à résoudre leurs différences et à se remettre ensemble, mais elle a également dit Gens que sa confiance a explosé depuis qu’elle a subi une chirurgie d’augmentation mammaire en octobre. «Reginae a toujours eu confiance», a-t-elle déclaré dans une interview. «J’ai l’impression que mes petites chemises sont plus mignonnes et que mes tenues s’assemblent davantage, mais j’ai toujours été à l’aise dans ma peau. Toute amélioration que je voulais faire était ma décision. Personne ne m’a fait pression. Personne ne m’a dit de le faire. J’ai l’impression que la société ne me disait pas ça. J’ai l’impression que c’est l’amour de soi. Je m’aime moi-même. Je m’aimais avant les seins, et je m’aime après. Je me fiche de ce que les gens ont à dire. «