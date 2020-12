YFN Lucci revient avec « Wish Me Well 3 » Ft. Jeezy, Rick Ross, Boosie Badazz, Yo Gotti et plus

Les fans ont demandé à YFN Lucci quand il livrerait le troisième volet de son Souhaitez-moi bien série, et le vendredi 4 décembre, il a partagé la mixtape tant attendue. C’était en août 2019 quand nous nous sommes assis avec Lucci et il nous a dit que Souhaitez-moi bien 3 était prêt à accéder aux services de streaming dès que son équipe était prête.

« J’ai la musique. C’est fait. Je ne travaille pas dessus Souhaitez-moi bien 3,»nous a-t-il dit il y a plus d’un an.« Si je suis en studio, je travaille sur autre chose. Souhaitez-moi bien 3 est fait [and] prêt à sortir, c’est juste au label de me faire savoir quand nous allons le sortir. « Il a sorti pas mal de musique depuis, mais il semble qu’il voulait être sûr et faire en sorte que celui-ci fans avant d’entrer en 2021.

Souhaitez-moi bien 3 héberge un certain nombre de fonctionnalités: Bigga Rankin, Boosie Badazz, Rick Ross, Layton Greene, Jeezy, Yo Gotti, JayDaYoungan, Mozzy, Jackboy, Yungeen Ace, Young Fly Liberty et Mulatto. Courant Souhaitez-moi bien 3 et partagez vos opinions.

Tracklist

1. tragédie t. Bigga Rankin

2. Le vrai de la haine avec Boosie Badazz

3. Homme à terre

4. Wish Me Well 3 Coming

5. Tous les deux avec Rick Ross et Layton Greene

6. Partie 2

7. À la caméra avec Boy Menaxe

8. Dope Game avec Bigga Rankin, Jeezy, Yo Gotti

9. Back & Foth ft. JayDaYoungan

10. Pas d’amour – Intermède

11. 7 septembre

12. Rolled On ft. Mozzy

13. Fck It ft. Jackboy

14. Mouillé (elle a ça …)

15. Changer ft. Yungeen Ace

16. 6 ans plus tard – Intermède

17. De l’argent à obtenir

18. Légendaire ft. Young Fly Liberty

19. Lucci 1Da – Intermède

20. Aime-moi ou déteste-moi

21. Mulâtre humide