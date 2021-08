Alors que de plus en plus de restaurants exigent une preuve de vaccination pour le personnel et les clients, Yelp prend des mesures pour aider à la fois les consommateurs et les propriétaires d’entreprise.

Dans un nouvel article de blog, Yelp a annoncé deux nouvelles fonctionnalités pour ses listes de restaurants. Les entreprises ont désormais la possibilité d’ajouter un ou les deux attributs suivants à leurs pages Yelp pour les aider à communiquer leurs exigences en matière de vaccination aux clients : « Preuve de vaccination requise » et « Tout le personnel entièrement vacciné ».

La nouvelle fonction est certainement utile pour les propriétaires d’entreprise qui souhaitent rendre leurs protocoles COVID-19 plus visibles pour les clients potentiels. C’est également très pratique pour les consommateurs car ils peuvent filtrer leur recherche sur le site pour inclure ou exclure les entreprises qui exigent une preuve de vaccination.

En rapport

Étant donné que les vaccinations COVID-19 sont toujours un sujet très débattu, Yelp surveille de manière approfondie les pages des restaurants et des entreprises de restauration et de vie nocturne qui choisissent d’ajouter ces attributs à leur page. Tout cela dans le but d’aider à prévenir le « bombardement d’avis », une pratique où les consommateurs qui ne partagent pas la position d’un restaurant inondent la page d’avis négatifs.

« Depuis le début de la pandémie, nous avons vu des incidents de » bombardement d’examen « augmenter autour des précautions de santé et de sécurité mises en œuvre par les entreprises », lit-on dans le blog. « Les avis de clients qui critiquent les exigences de vaccination d’une entreprise violent nos directives spéciales sur le contenu COVID, qui ont été introduites en mars 2020 pour protéger les entreprises contre les atteintes à la réputation liées à la pandémie. »

En rapport

Jusqu’à présent cette année, Yelp affirme avoir supprimé près de 8 000 de ces avis. Pour ses nouveaux attributs COVID-19, le site utilise un système de surveillance similaire à celui qui a été mis en œuvre lorsque Yelp a lancé son attribut « Propriétaire noir » en juin 2020 et les suivants tels que « Propriétaire Latinx », « Propriété asiatique » et » appartenant à des LGBTQ « .

« Tout au long de la pandémie, nous avons placé des alertes d’activité inhabituelle sur une page Yelp lorsque nous découvrons un afflux d’activité en réponse à une entreprise qui attire l’attention du public pour sa position sur les pratiques de santé et de sécurité COVID – y compris l’exigence de vaccination pour les employés et/ou les clients « , lit-on dans le billet de blog.

En octobre dernier, Yelp a fait la une des journaux en annonçant qu’il ajouterait une alerte sur les pages des entreprises accusées de comportement raciste. Cette dernière fonctionnalité du site est une étape supplémentaire pour aider à mieux informer les consommateurs et à protéger les entreprises, car elles sont de plus en plus nombreuses à annoncer des exigences de vaccination pour les clients.

Plus tôt cette semaine, la ville de New York est devenue la première grande ville américaine à exiger une preuve de vaccination pour les restaurants et les gymnases intérieurs. Le maire Bill de Blasio a annoncé que le programme, connu sous le nom de « Key to NYC Pass », commencera à la mi-août et sera pleinement appliqué à partir de la semaine du 13 septembre.

En juillet, une légère augmentation des cas parmi les employés des bars entièrement vaccinés à San Francisco a incité des centaines de bars de la région à annoncer qu’ils exigeraient une preuve de vaccination ou des tests COVID-19 négatifs de la part des clients qui souhaitent boire à l’intérieur.

En rapport

Danny Meyer, PDG d’Union Square Hospitality Group, a annoncé la semaine dernière qu’il exigerait que les clients et les employés à l’intérieur de ses restaurants présentent une preuve de vaccination.

En plus des exigences de vaccination, les propriétaires d’entreprise sur Yelp peuvent également mettre à jour leur page pour inclure les exigences en matière de masques et alerter les clients quand et si le personnel doit porter des masques.