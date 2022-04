Yellowstone Saison 5 : à quoi s’attendre

Attention spoiler : Yellowstone Saisons 1-4

La quatrième saison de Yellowstone a préparé le terrain pour ce qui pourrait être une cinquième saison finale. Le néo-occidental de Taylor Sheridan voit la famille Dutton faire face aux conséquences des tentatives d’assassinat contre eux dans la saison trois. Le combat pour Yellowstone passe d’une guerre chaude à une guerre froide après le châtiment de Dutton contre les assassins, alors que Beth (Kelly Reilly) tente de détruire les actions du marché de l’intérieur et John (Kevin Costner) tente de découvrir l’orchestrateur des attaques contre eux.

Beth et Rip adoptent un « enfant errant » nommé Carter ( Fin Little ), que Beth a rencontré à l’extérieur de l’hôpital de John alors que son père mourait d’une overdose d’héroïne. N’ayant plus de famille, Carter est accueilli par Beth et Rip (Cole Hauser) à condition qu’il travaille pour le ranch, de la même manière que Rip l’avait fait pour John après avoir accueilli Rip dans son enfance. À la fin de la saison, Beth a sa propre famille, car elle se marie enfin avec Rip après avoir kidnappé un prêtre catholique. Kayce (Luke Grimes) décide de participer à des rites d’initiation pour la tribu de Monica (Kelsey Asbille), se lançant dans une quête de vision pour être témoin de son avenir et découvrir quel chemin il doit emprunter.

FILM VIDÉO DU JOUR

Saison cinq de Yellowstone est sûr d’être une guerre à grande échelle, car de nombreux incendies allumés sont sur le point de se propager au-delà de tout contrôle. Alors que John et Kayce sont peut-être sur le point de faire des choix de vie dramatiques, Beth a peut-être déclaré la guerre à trop de gens et Jaime (Wes Bentley) est sûr de riposter.

Jaime Snaps





Réseau primordial

Chaque fois que Jaime monte trop haut, la famille Dutton le fait toujours redescendre. La saison dernière, Jaime avait vraiment commencé à être à la hauteur de son véritable potentiel à la demande de son père biologique, Garrett Randell (Will Patton). Jaime a obtenu son propre terrain dans le pays et a obtenu le pardon de son ex-petite amie/directrice de campagne, Christina (Katherine Cunningham), en rencontrant leur nouvel enfant. Alors que Jaime approche du sommet de son ascension en se présentant comme gouverneur, John décide de faire de même pour l’empêcher de monter plus haut. Beth découvre que Jaime savait qui a mis le coup sur leur famille, et Jaime est forcé de tuer son père biologique, l’orchestrateur des attaques. Beth photographie Jaime en train de jeter le corps de Garrett, et il semblerait que, du moins pour le moment, Jaime soit dans la poche de Dutton dans un avenir prévisible.





Le premier acte de Jaime dans la cinquième saison sera très probablement de se retirer dans la course au poste de gouverneur, mais cela ne l’empêchera peut-être pas de faire dérailler John. Dans la deuxième saison, Jaime tue la journaliste Sarah Nguyen ( Michaela Conlin ), à qui il a parlé de la corruption de sa famille à la fin de la première saison. Il n’est peut-être pas surprenant que la petite amie de Sarah, Paige Nutter (Ambyr M. Reyes), ait toujours l’écriture de Sarah. Pour un serpent comme Jaime, il pourrait voir cela comme une façon étrange de compenser Paige pour son acte et de rejeter la responsabilité de la mort de Sarah sur les Dutton pour le sauver. Pour réussir, Jaime devra tuer Beth et effacer la photo qu’elle a prise de son élimination nocturne du corps. Le public sait que Jaime est capable de tuer et qu’il est très émotif et impulsif. Il ne serait donc pas choquant de voir Jaime attaquer Beth après qu’elle l’ait poussé trop loin dans l’une de leurs conversations toxiques. Si Jaime calcule vraiment, il liera les deux, tuant Beth et trouvant les écrits de Sarah, car le résultat lui conférera probablement le poste de gouverneur et sera la fin des Dutton.





Beth choisit trop de combats

Beth est actuellement en guerre avec Market Equities. Après avoir tenté de les saboter tout au long de la saison, elle a été renvoyée par la PDG Caroline Warner (Jacki Weaver) lors de la finale de la saison. Caroline Warner promet de se venger de Beth, ce qui est particulièrement inquiétant, étant donné que le public n’a pas encore vu toute l’étendue des capacités de Warner. Warner déteste Yellowstone et a hâte de détruire les terres du ranch simplement pour le plaisir. Bien que Warner n’essaie peut-être pas de tuer Beth, Warner tentera probablement de ternir la carrière de Beth, elle n’est donc plus jamais embauchée. Caroline couvrira le ranch déjà souffrant de poursuites judiciaires et les saignera dans l’oubli, car tout accord pour la terre peut maintenant être à la porte.

Une constante tout au long Yellowstone a été Beth tourmentant Jaime, et la saison quatre a mis la cerise sur le gâteau. Beth a maintenant la preuve que Jaime est un meurtrier et peut l’utiliser pour l’amener à faire ce qu’elle veut. Bien que Jaime puisse faire la queue au début, son histoire montre qu’il ne lui faut qu’un peu de conviction pour changer de camp. Maintenant que Beth est chez Market Equities, Jaime pourrait faire équipe avec Warner pour éliminer Beth et le ranch. Le problème avec la création de plusieurs ennemis est qu’ils commencent à se lier d’amitié, et Jaime est certainement capable de faire la seule chose que Warner ne peut pas faire, un meurtre de sang-froid.





Bien qu’il soit formidable de voir Beth à une sorte de sommet dans sa vie personnelle avec Rip et Carter, c’est également inquiétant, car Beth le voit également comme un sommet. Beth a épousé Rip avant de poursuivre l’orchestrateur des assassinats de Dutton parce qu’elle n’était pas certaine de survivre, voulant sécuriser tout ce qu’elle voulait avant de sortir avec un bang. Alors que la saison cinq ne verra peut-être pas la disparition du Dutton Ranch lui-même, il y a de fortes chances que ce soit la fin de Beth.

John est candidat au poste de gouverneur

John Dutton a ouvert la quatrième saison en se remettant de la tentative d’assassinat. Alors qu’il se remet sur pied, John découvre que la gouverneure Lynelle Perry ( Wendy Moniz ) envisage de se retirer et d’approuver Jaime au poste de gouverneur. En raison de son manque de confiance en Jaime et de son inquiétude quant à son caractère, John déclare qu’il se présentera si elle l’approuve. John court contre le changement, et bien que ses sondages soient faibles au début, ils montent en flèche après avoir déjoué un vol dans un restaurant. Les chiffres du sondage ont cependant eu un coût, car le shérif, Donnie Haskell (Hugh Dillon), a été tué dans le vol. Le nouveau shérif, Bill Ramsey ( Rob Kirkland ), dit à John que la corruption que Donnie justifiait au sein du département ne durera plus. John n’a plus d’emprise sur le département du shérif, et cela s’avérera être un nouvel obstacle pour les Duttons dans la saison cinq.





John est sur la bonne voie pour remporter le poste de gouverneur dans la saison cinq, mais des actions imprudentes de la part de Beth ou le calcul de la vengeance de la part de Jaime peuvent conduire à sa destitution. Alors que le shérif Bill Ramsey est contre la corruption, il y a la question de savoir s’il ira après la famille Dutton pour faire valoir un point. John n’a peut-être pas seulement perdu le contrôle du département du shérif. Pourtant, le nouveau shérif pourrait également se donner pour mission de traduire la famille Dutton en justice, en se tournant peut-être vers les premiers crimes tels que l’explosion de l’autopsie de la première saison comme preuve de leurs activités criminelles.

Kayce fait un choix





Réseau primordial

La quatrième saison a vu Kayce se battre pour les Duttons dans son rôle de commissaire à l’élevage. Kayce a tué tous les membres de la milice impliqués dans la tentative d’assassinat contre les Dutton, mais a commencé à perdre sa propre famille en même temps. Monica et Tate (Brecken Merill) souffraient toujours du SSPT à cause de la violence à la fin de la troisième saison, où Tate a dû tirer sur un homme pour sauver sa mère. Kayce décide qu’il vaut mieux quitter le ranch et s’installer dans une belle maison sur la réserve. Bien qu’il semble que sa famille soit plus forte que jamais, Monica étant enceinte de leur deuxième enfant, Kayce commence à voir un loup, qui, selon le président Rainwater (Gil Birmingham), représente l’équilibre entre l’homme et la nature, les loups et les humains se gardant mutuellement. en échec. Kayce décide de participer aux rites d’initiation de la tribu de Monica pour trouver la signification du loup à travers une quête de vision de quatre jours au sommet de la montagne. Kayce voit une femme tribale à la place du loup au cours de sa quête, qui lui dit que le loup est son protecteur. La femme tribale montre à Kayce deux chemins et déclare que peu importe le verdict, il aura la protection du loup.





Ce qui est préoccupant dans ce choix, c’est qu’il semble que Kayce survivra, peu importe le résultat. Cependant, son cœur peut être transpercé et son côté sombre abandonné. Le choix pourrait représenter le choix entre John et le ranch ou Monica et sa famille grandissante. Kayce pourrait peut-être sauver le ranch, mais cela pourrait signifier perdre sa famille et devenir la personne même qu’il a fuie de toute la série, un tueur à froid. Peut-être que choisir Monica ne signifie pas que Kayce devra perdre le ranch. Si Kayce devait unir ses forces à Rainwater dans la saison cinq pour prendre le ranch, le ranch serait toujours dans la famille Dutton car Kayce et ses enfants feraient partie de Broken Rock. C’est une vision paisible de Kayce et de sa famille profitant tous du Yellowstone avec d’autres membres de la réserve qui le respectent certainement plus que Market Equities. Le Yellowstone restera encore sauvage et dans la famille Dutton si Broken Rock prend le relais.

La saison cinq pourrait enfin répondre à la question de savoir si John pourra conserver le Yellowstone, et peut-être qu’il n’a jamais été censé le faire. La terre a toujours été destinée à être reprise aux Duttons, comme mentionné dans la série préquelle, 1883. Mais si Kayce choisit sa nouvelle famille tribale plutôt que les Duttons, alors peut-être que la seule chose qui sera vraie sera que John n’a jamais été censé conserver personnellement la terre. Les nouvelles générations de Duttons de Kayce posséderont la terre pour l’éternité, libres sous l’aile des protections tribales de Broken Rock. Jaime et Beth peuvent se déchirer, et John peut tomber, mais Kayce peut décider s’il tombe avec eux ou s’il va mieux que John.





Bam Margera règle le procès de Jackass Forever

Lire la suite





A propos de l’auteur