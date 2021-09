Yellowstone Saison 4: Date de sortie, distribution, intrigue et toutes les mises à jour

– Publicité –



La saison 4 de Yellowstone est légalement en cours, et je suis sûr que vous êtes ravi. La bande-annonce de la quatrième saison à Yellowstone a été diffusée et a l’air fantastique. Les admirateurs ont été captivés par la finale de la saison trois. Beaucoup de gens attendent avec impatience la saison 4 de Yellowstone.

Quand la saison 4 de Yellowstone va-t-elle commencer ?

La troisième saison s’est terminée en août 2020. Cela a laissé les admirateurs de Yellowstone confus et perplexes. Les fans attendent avec impatience la diffusion de l’émission. Cela fait un an depuis la fin de la saison 3. Maintenant, ils l’attendent avec impatience. La bonne nouvelle? Ils n’attendront pas trop longtemps.

Date de sortie

Yellowstone Saison 4 bouffées d’air le 7 novembre 2021. Chaque épisode est diffusé chaque semaine.

Jeter

Kevin Costner-John Dutton

Kelly Reilly & Beth Dutton

Kayce Dutton-Luke Grimes

Jamie Dutton – Wes Bentley

Will Patton

Cole Hauser

Kelsey Asbille

Brecken Jefferson Blanc

Gil Birmingham

Ian Bohen

Jacki Tisserand

Piper Perabo

Catherine Kelly

Finn Petit

L’intrigue de la saison 4

L’histoire est centrée sur le domaine de bétail de la famille Dutton, l’un des plus grands d’Amérique. L’intrigue tourne autour du drame familial et de l’inclusion des réserves autochtones, des parcs nationaux et d’autres problèmes.

La peur est suffisante pour les spectateurs, car nous avons vu plusieurs attaques contre la famille Dutton dans la saison 3. Kayce a été attaqué, John a été abattu et le bureau de Beth a été touché par une bombe. Le final de la saison 3 était effrayant.

Bien que la saison 4 de Yellowstone ne commence pas exactement là où la saison 3 s’est arrêtée, il est prévu de continuer l’histoire.