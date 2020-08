Yellowstone Saison 4: Date de sortie, distribution, intrigue et retards dus à la pandémie COVOID19 !!

Yellowstone est l’une des séries les plus privées. Une création de Taylor Sheridan et John Lison. Ceci est une propriété de Paramount Network et a trois saisons. Maintenant, le spectacle est sur le point de se renouveler pour une quatrième saison. Tout le monde a envie de connaître la saison à venir.

Date de sortie de la saison 4 de Yellowstone:

La première saison de l’émission est présentée en août 2018. La saison suivante tombe en août 2019 et la saison 3 en juin 2020. La première saison en compte neuf tandis que la deuxième en compte dix épisodes. Mais la saison trois est enveloppée en seulement cinq épisodes. On s’attend à ce que la quatrième saison de Yellowstone tombe en 2021.

Attentes du complot de la saison 4 de Yellowstone:

Yellowstone suit la famille Dutton, dirigée par John Dutton. Il contrôle la plus grande ferme attenante des États-Unis. Il s’agit d’une enquête exceptionnelle sur un monde sauvage très éloigné du regard médiatique. Là où les bribes de terres font des milliards d’ingénieurs et des fonctionnaires. Sont achetés par la plus grande entreprise pétrolière et forestière du monde. Où l’eau potable nuit en cas de fracturation des puits et d’homicides insolvables C’est le meilleur et le plus horrible d’Amérique vu à travers les yeux d’une famille.

Acteurs principaux de la saison 4 de Yellowstone:

Kevin Costner, Kelly Reily, Luke Grimes, Cole Hauser, Wes Bentley, Danny Huston.

